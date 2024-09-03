「種珊瑚」4年有成　澎湖白化珊瑚少女亮相救海洋

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▲「海有珊瑚-珊瑚復育暨藝術聯展」透過跨域合作，利用多元藝術品來呈現珊瑚的美麗與哀愁及海洋之美。（圖／記者張茂雄攝）

截至113年為止，澎湖地區珊瑚復育面積已經達到2,600平方公尺以上，相當於6座籃球場大小，這些嶄新的海洋花園不僅提供魚類的棲息場所，也創造出澎湖的生態觀光新價值，在結合社區創生與旅遊業者自主管理下，達到人與海的共存共榮的ESG新典範，讓海洋的生態得以永續發展。澎湖縣政府在農業部漁業署輔導下，3日於水產種苗繁殖場舉辦「海有珊瑚-珊瑚復育暨藝術聯展」開幕儀式，該展覽除展出珊瑚礁棲地復育成果外，更透過跨域合作，利用多元藝術品如繪畫、金工、木雕、編織及陶藝等，來呈現珊瑚的美麗與哀愁及海洋之美，邀請遊客一起跟著「白化珊瑚少女」來探險並找回珊瑚的色彩。農業部漁業署表示，在合適的海域投入棲地復育，就像在幫海洋生物蓋房子，房子越多能容納的住戶也越多，人工珊瑚復育如同在海中植樹造林，再搭配珊瑚礁相關物種復育，如海膽、硨磲貝及鐘螺等，以強化珊瑚生態系的韌性，讓生態系發揮它的服務功能，使得海洋資源得以永續利用。澎湖縣政府農漁局長陳高樑表示，展覽期間(9/3-9/30)邀請大家一起來看展，並推廣分享給更多人，種苗場有舉辦各式各樣的精彩活動，歡迎有興趣的民眾到澎湖縣水產種苗繁殖場FB粉絲專頁查詢，另只要符合.身分證字號內同時有3和5兩個數字(不需連號)，或姓名中有「ㄕㄢ」或「ㄏㄨˊ」其中一字(音同即可)，即可向現場服務人員出示證件領取展場限定小禮物。