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新青安不再？經發委員會談居住正義　顧問：政策需修正要虛心檢討

記者陳威叡／台北報導

▲行政院秘書長龔明鑫表示，今日經發委員會顧問會議討論居住正義議題。（圖／記者陳明安攝，2024.09.03）
▲行政院秘書長龔明鑫表示，今日經發委員會顧問會議討論居住正義議題。（圖／記者陳明安攝，2024.09.03）
行政院經濟發展委員會今（3）日首度召開顧問會議，並以「創新經濟」、「均衡台灣」、「包容成長」等經濟政策目標為題進行討論，會後政院召開記者會進行說明，對此「包容成長」 共同召集人龔明鑫被問及會中討論居住正義議題，說明顧問們建議要多角度思維我，也提醒落實政策過程中，如果有要修正的地方，政府要面對問題並虛心檢討，「給我們很大的提醒」。

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行政院經濟發展委員會今日首度召開顧問會議，會後政院也舉行記者會接受提問，被問及會中討論居正正義議題，龔明鑫說，顧問們看到的大多媒體報導打房的消息，提供建議盼政府要多角度思維，目前政府包括社會住宅、租金補貼等，都是在減輕年輕人負擔。

龔明鑫轉述，顧問們提醒政策落實與實施過程中，如果有要修正之處政府要虛心檢討，了解癥結所在，這也給政府很大的提醒，主要是這個用意。

而媒體追問是否要修正政策是否為新青安貸款，龔明鑫則重申，政府總是有政策可能要修正，政府要面對問題虛心檢討。未說明是哪一項政策需要修正與調整。

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