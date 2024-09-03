全台53垃圾山2年內將全消失！彭啟明：不能只要台積電不要焚化廠

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▲南投縣政府將垃圾打包外運，但10幾年來仍有20幾萬噸垃圾待去化。（圖／南投縣政府提供，2024.09.03）

南投縣因缺乏自有焚化爐，垃圾堆積10餘年無法去化，縣長許淑華有意興建焚化爐根本解決問題，環境部長彭啟明今日下午到草屯垃圾掩埋場，視察堆置垃圾移除成果，肯定許淑華勇於任事，並透露自己上任百日，已經清掉5座垃圾山，未來要在2年內全部清掉。他強調現代化垃圾焚化設備非常環保也沒臭味，「我們不能只要台積電，卻不要一個焚化廠」。彭啟明上任後今（3）日首度到南投，看到許淑華將最高5層樓、重達 9萬公噸的草屯垃圾山有效分選打包移除，有感而發的說，期待大家不要再把再生能源中心當成嫌惡設施，因為現代化垃圾焚化廠非常環保也沒臭味，縣府積極處理垃圾，環境部一定會當許淑華最強力的後盾。草屯鎮長簡景賢把握機會，爭取環保署支持將即將拆除的舊焚化廠基地，改造成資源回收中心園區。彭啟明肯定草屯垃圾山移除的同時，還能達成1年1萬噸廢塑膠為主的「垃圾燃料化」成果。許淑華則爭取環境部繼續支持打包垃圾外運焚化，早日讓仍裸露在其他鄉鎮的11萬多公噸垃圾，能像草屯掩埋場垃圾一樣被有效移除。許淑華強調，縣府決心興建自己的垃圾處理焚化設備，以徹底解決目前全縣裸露堆置或打包暫置的20多萬噸垃圾，希望中央在再生能源中心焚化設備的先期規劃或實質興設的經費上，都能大力補助南投縣政府。彭啟明則提醒，縣府必須讓全縣民眾知道，再生能源中心是處理垃圾一定要有的設施，「我們不能只要台積電，卻不要一個焚化廠」，全世界面對氣候變遷的挑戰，廢棄物處理是最重要的一環，現代新型的再生能源中心焚化效率很好而且很乾淨，不會製造污染。彭部長指出，他上任之初全台有多達53座的垃圾山，環境部同仁一個一個去看，在他上任百日減少到現在的48座，希望能在兩年內全部處理完。環境部一定會做許淑華最好的後盾。