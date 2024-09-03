丁海寅11月來台見粉絲！票價近7000元挨轟不合理　粉絲哀：去不起

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▲根據FNC娛樂釋出的海報，可以發現丁海寅來台舉辦粉絲見面會的時間是11月23日，而一張「鉑金粉票」竟要價6880元。（圖／IG fnc_fishandcake）

過去因出演了《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《當你沉睡時》而爆紅的韓國戲劇男神丁海寅，近年來人氣不斷攀升，粉絲年齡層超廣，日前還宣布主演新戲《媽媽朋友的兒子》，讓他再度變成網路上的熱門話題，經紀公司也祭出重磅粉絲福利，宣布丁海寅11月將來台舉辦粉絲見面會，讓網友嗨翻，不過今（3）日票價曝光，卻讓不少粉絲望而卻步，因為一睹男神的票價直逼7000元台幣，讓不少人直呼：「去不起」、「太貴了吧！」據悉，丁海寅的經紀公司宣布，丁海寅將以泰國為起點，展開巡迴粉絲見面會「JUNG HAE IN FAN MEETING 'OUR TIME’」，後續更將到首爾、雅加達、馬尼拉等城市會面粉絲，而丁海寅在台北的見面會辦在11月23日，地點就在Legacy TERA，讓粉絲超級期待。不過今天經紀公司釋出搶票日和票價，卻讓網友傻眼，根據官方曬出的廣告，可以發現丁海寅在台北舉辦的見面會依照座位等級分為6880元、6580元、5880元，就連最便宜的票都要價近6000台幣，讓粉絲紛紛哀嚎：「去不起！」此事也在Threads上掀起討論，不少網友相當不滿，指出這個價格實在太不合理：「我幾乎每次都去，但這次票價讓我猶豫了」、「這票價讓人驚嚇」、「大開眼界」、「什麼天價」、「想去花不下去」、「是要開演唱會嗎」、「還是追劇就好了」、「這是我看過最貴的」、「直接放棄！家高鐵票要破萬了。」