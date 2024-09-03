投資台灣三大方案擬延長！郭智輝：適用對象從西進轉向全球台商

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經濟部長郭智輝今（3）日出席「2024台灣全球招商暨市場趨勢論壇」，喊出台灣的AI軟體應用要在2028年拚到全球前3，但目前仍受制於市場、人才、資金等3大問題，故盼台灣與日本九州合作。另外，經濟部擬規劃將投資台灣三大方案延長3年，適用範圍從過往的中國台商回台投資，轉為全球外商、台商。投資台灣三大方案有機會再延長三年，郭智輝表示，新版本將調整適用對象，過去由中國回來投資者較多，現在盼有更多世界各地的外商、台商回來台灣，台灣未來的經濟發展可期，日前宣佈來台的晶圓大廠輝達（NVIDIA）、超微（AMD），以及美光，皆為世界知名的AI廠商，未來將強化AI領域的應用，過往大多關注硬體，現在則多側重軟體。他指出，大家看好台灣未來的投資，目標將台灣軟體、AI應用，從現在世界排名25名位置，在2028年的時候，能夠往前衝到前3名。然而，真正的AI創新市場應該要在一個5千萬人口的區域進行發展，台灣僅2300多萬，若能結合日本九州，加起來約能達5千萬，且台日雙方在醫學、科學等人才具優勢，也相互親近，故在發展AI應用上，會比其他國家更快。郭智輝提到，發展AI應用要有市場與人才，台灣現在在製造上面是世界一流，無庸置疑，在軟體方面的發展則較少，因為應用市場很小。另外，過去資金在支持新創產業方面條件較為不足，不過今年開始，新內閣非常關心中小微型企業，特別把很多資源提供給他們，政府稍微修改新創條例，下降投資抵減門檻，讓企業快速獲得協助。