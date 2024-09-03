愷樂升格醫生娘再爆有喜！遭挖14年前「算命預言」：我會嫁得不錯

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▲愷樂2020年遭周揚青爆料，成為羅志祥和她之間的第三者，她道歉後便消失在螢光幕前。（圖／索尼音樂提供）

▲愷樂自爆，算命師說她會嫁得不錯。（圖／我愛貓大YT頻道）

▲愷樂曬出超音波照宣布懷孕。（圖／愷樂IG）

「蝴蝶姐姐」愷樂2020年遭周揚青爆料，成為羅志祥和她之間的第三者，她道歉後便消失在螢光幕前，唯一一次更新社群近況是哀悼黃鴻升（小鬼）過世，昨（2）日她驚喜宣布懷孕，和醫生老公迎來喜訊。隨著消息曝光，有人挖出愷樂過去上節目《康熙來了》的片段，當時她就曾自信表示自己會「嫁得不錯」。愷樂過去曾是《康熙來了》的常客，2010年她上節目挑戰「赴離婚簽字」穿搭，和資深女星們比莉、狄鶯、戈偉如等人交換穿搭，過程中愷樂被蔡康永虧：「我怎麼覺得，我看到蝴蝶未來人生的感覺。」愷樂也立刻開朗回應：「算命老師說我會嫁得還不錯。」小S接著追問，算命有算出愷樂的結婚次數幾次，她也回應：「一次。」當時愷樂還表示，自己會生下男孩，被蔡康永問道：「妳還在迷戀帥的男生喔？」她也直率表示，自己就是為男人而活，稱改不掉這個壞習慣。對照愷樂如今的際遇，也確實如她當年所說嫁得不錯，和上海醫生男友修成正果，為了愛情放棄事業，幾乎和圈內好友脫節，目前的朋友圈幾乎都是醫師圈的太太們。事實上，愷樂自從捲入羅志祥得感情風波以來，已經消失在螢光幕前4年，連社群平台都幾乎沒有在經營，過得相當低調，直到昨（2）日才無預警更新IG，曬出一張超音波照片，並寫下：「Hello 9月。」據《三立新聞網》報導，兩人結婚後感情一直都很甜蜜、穩定，目前沒有任何復出打算。