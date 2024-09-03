Travis Japan表演《星期五晚上》！耍帥16蹲　跳到第8下全員昏倒

日本「星達拓娛樂（舊名：傑尼斯事務所）」旗下男團Travis Japan出道1年10個月，終於舉辦成軍以來的首個世界巡迴演唱會《Travis Japan World Tour 2024 Road to A》，他們相當重視台灣歌迷，把首場獻給寶島，一連2天在新莊Zepp New Taipei開唱，2場4000張門票均完售，今（3）日晚間8點迎來第一場，7位成員川島如惠留、七五三掛龍也、吉澤閑也、中村海人、宮近海斗、松倉海斗、松田元太誠意十足開全MIC、用中文互動以及自我介紹，甚至帶來日版的《星期五晚上》，結果來到16蹲環節，全部只跳了8下就全員往後暈倒，荒唐爆笑。
用吼的跟台灣歌迷互動 準備中文、繁體字幕寵粉
他們以《LEVEL UP》作為開場，7帥穿上正規西裝現身，使盡全力大喊：「What's up Taipei！We are TJ！」全場2000人以熱情尖叫歡迎他們；成員還不斷用吼的方式喊出「準備好了嗎」、「你好嗎」、「我愛你」等中文詞彙，川島如惠留不忘來個後空翻，帥氣十足；特別的是，當唱到《Unique Tigers》，後方大螢幕備有繁體中文歌詞，字幕搭配成員的自我介紹，場面相當歡樂。
跳完《Sweetest Tune》以及多首歌曲，成員終於迎來一段長時間的喘息，他們氣喘吁吁表示：「謝謝台北！開心嗎？WOO～WOO！讓我聽到你們喊YA！TJ！TJ！TTJJ！Travis Japan！Travis Japan in Taipei！各位還好嗎？GOOD！」隨後才互相叮嚀彼此「喝點水」，才繼續與台下TraJaTAN（官方粉絲名）話家常，分享在台最愛的美食。
帥跳《星期五晚上》致敬ENERGY 跳8下全員往後倒
為了台北首場，吉澤閑也表示：「我們特別準備了台北獨家的表演，還為了這段特別編舞，請看！」Travis Japan隨即帶來日本版《星期五晚上》，松倉海斗更搭配Free Style最愛的「洗米動作」唱跳，結尾不負眾望挑戰16蹲，結果跳8下就全員躺地暈倒，後來才補跳幾下，場面相當幽默。
中村海人補充說道：「因為我們有《T.G.I. Friday Night》，所以這次翻跳ENERGY的《星期五晚上》，舞是我們一起重新編的！」吉澤閑也表示：「希望以後可以跟他們本人見面或合作，一起挑戰16蹲！」七五三掛龍也插話：「到時候交給川島如惠留出戰！」結果川島如惠留笑回：「上次挑戰之後，一週站不起來....」結果有人想要硬跳被阻止，大家齊喊：「還有下半場要跳舞！！！不要這樣！！」
他們今晚歌單包含《星期五晚上》、安可曲在內總計21首，明天同一時間在同場地迎來第二場演出，活動詳情可至主辦單位「大鴻藝術BIG ART」臉書查詢。
Travis Japan介紹 7人舞步「整齊劃一」受到社長青睞
Travis Japan是「星達拓娛樂（舊名：傑尼斯事務所）」旗下男團，成員由川島如惠留、七五三掛龍也、吉澤閑也、中村海人、宮近海斗、松倉海斗、松田元太等7人組成；部分成員先是在2012年初見面，陸續參演舞台劇、擔任「嵐」跟「瀧與翼」等團的伴舞，因為整齊劃一的舞步受到社長讚賞，他們就邊培訓邊尋找成員，最終在2018年以上述7人體制成團；2022年先前往國洛杉磯無期限留學，以精進舞蹈、歌唱、語言能力為主的生活，同年10月28日正式出道。
Travis Japan此趟並非首度來台，去年（2023）7月曾無畏中度颱風杜蘇芮來台表演，成員不在意風雨，行走台北街頭錄製YouTube節目，卻因為風太大，松倉海斗錢包裡的1000元台幣被吹走，因為該1000元是他們的車資跟餐費，成員慌張傻站原地不知所措，掉頭沿路找錢未果，還去警察局借廁所，種種舉止掀起民眾討論。
Travis Japan將於9月3日以新北Zepp New Taipei為首，陸續造訪香港、曼谷、西雅圖、洛杉磯、紐約等城市舉辦世界巡迴演唱會《Travis Japan World Tour 2024 Road to A》，9月3日、4日晚間8點在Zepp New Taipei開唱，購票詳情可至「Ticket Plus遠大售票系統」查詢。
Travis Japan小檔案：
公 司：
傑尼斯事務所（2012年 - 2023年）
SMILE-UP.（2023年 - 2024年）
星達拓娛樂（2024年 - ）
初亮相：2012年
出道日：2022年10月28日
成 員：
川島如惠留（1994年11月22日／29歲）
七五三掛龍也（1995年6月23日／29歲）
吉澤閑也（1995年8月10日／29歲）
中村海人（1997年4月15日／27歲）
宮近海斗（1997年9月22日／26歲）
松倉海斗（1997年11月14日／26歲）
松田元太（1999年4月19日／25歲）
粉絲名：TraJaTAN
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他們以《LEVEL UP》作為開場，7帥穿上正規西裝現身，使盡全力大喊：「What's up Taipei！We are TJ！」全場2000人以熱情尖叫歡迎他們；成員還不斷用吼的方式喊出「準備好了嗎」、「你好嗎」、「我愛你」等中文詞彙，川島如惠留不忘來個後空翻，帥氣十足；特別的是，當唱到《Unique Tigers》，後方大螢幕備有繁體中文歌詞，字幕搭配成員的自我介紹，場面相當歡樂。
跳完《Sweetest Tune》以及多首歌曲，成員終於迎來一段長時間的喘息，他們氣喘吁吁表示：「謝謝台北！開心嗎？WOO～WOO！讓我聽到你們喊YA！TJ！TJ！TTJJ！Travis Japan！Travis Japan in Taipei！各位還好嗎？GOOD！」隨後才互相叮嚀彼此「喝點水」，才繼續與台下TraJaTAN（官方粉絲名）話家常，分享在台最愛的美食。
帥跳《星期五晚上》致敬ENERGY 跳8下全員往後倒
為了台北首場，吉澤閑也表示：「我們特別準備了台北獨家的表演，還為了這段特別編舞，請看！」Travis Japan隨即帶來日本版《星期五晚上》，松倉海斗更搭配Free Style最愛的「洗米動作」唱跳，結尾不負眾望挑戰16蹲，結果跳8下就全員躺地暈倒，後來才補跳幾下，場面相當幽默。
中村海人補充說道：「因為我們有《T.G.I. Friday Night》，所以這次翻跳ENERGY的《星期五晚上》，舞是我們一起重新編的！」吉澤閑也表示：「希望以後可以跟他們本人見面或合作，一起挑戰16蹲！」七五三掛龍也插話：「到時候交給川島如惠留出戰！」結果川島如惠留笑回：「上次挑戰之後，一週站不起來....」結果有人想要硬跳被阻止，大家齊喊：「還有下半場要跳舞！！！不要這樣！！」
他們今晚歌單包含《星期五晚上》、安可曲在內總計21首，明天同一時間在同場地迎來第二場演出，活動詳情可至主辦單位「大鴻藝術BIG ART」臉書查詢。
Travis Japan介紹 7人舞步「整齊劃一」受到社長青睞
Travis Japan是「星達拓娛樂（舊名：傑尼斯事務所）」旗下男團，成員由川島如惠留、七五三掛龍也、吉澤閑也、中村海人、宮近海斗、松倉海斗、松田元太等7人組成；部分成員先是在2012年初見面，陸續參演舞台劇、擔任「嵐」跟「瀧與翼」等團的伴舞，因為整齊劃一的舞步受到社長讚賞，他們就邊培訓邊尋找成員，最終在2018年以上述7人體制成團；2022年先前往國洛杉磯無期限留學，以精進舞蹈、歌唱、語言能力為主的生活，同年10月28日正式出道。
Travis Japan此趟並非首度來台，去年（2023）7月曾無畏中度颱風杜蘇芮來台表演，成員不在意風雨，行走台北街頭錄製YouTube節目，卻因為風太大，松倉海斗錢包裡的1000元台幣被吹走，因為該1000元是他們的車資跟餐費，成員慌張傻站原地不知所措，掉頭沿路找錢未果，還去警察局借廁所，種種舉止掀起民眾討論。
Travis Japan將於9月3日以新北Zepp New Taipei為首，陸續造訪香港、曼谷、西雅圖、洛杉磯、紐約等城市舉辦世界巡迴演唱會《Travis Japan World Tour 2024 Road to A》，9月3日、4日晚間8點在Zepp New Taipei開唱，購票詳情可至「Ticket Plus遠大售票系統」查詢。
Travis Japan小檔案：
公 司：
傑尼斯事務所（2012年 - 2023年）
SMILE-UP.（2023年 - 2024年）
星達拓娛樂（2024年 - ）
初亮相：2012年
出道日：2022年10月28日
成 員：
川島如惠留（1994年11月22日／29歲）
七五三掛龍也（1995年6月23日／29歲）
吉澤閑也（1995年8月10日／29歲）
中村海人（1997年4月15日／27歲）
宮近海斗（1997年9月22日／26歲）
松倉海斗（1997年11月14日／26歲）
松田元太（1999年4月19日／25歲）
粉絲名：TraJaTAN