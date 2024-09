Travis Japan表演《星期五晚上》！耍帥16蹲　跳到第8下全員昏倒

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Travis Japan事前收集歌迷的留言。(圖/Travis Japan IG)

▲Travis Japan以黑色西裝登場,一字排開相當帥氣。(圖/Travis Japan IG)

▲Travis Japan成員七五三掛龍也(前排左起)、宮近海斗、中村海人、吉澤閑也(二排左起)、松倉海斗、松田元太、川島如惠留來台開唱。(圖/環球音樂)

日本「星達拓娛樂(舊名:傑尼斯事務所)」旗下男團Travis Japan出道1年10個月,終於舉辦成軍以來的首個世界巡迴演唱會《Travis Japan World Tour 2024 Road to A》,他們相當重視台灣歌迷, 把首場獻給寶島 ,一連2天在新莊Zepp New Taipei開唱,2場4000張門票均完售,今(3)日晚間8點迎來第一場,7位成員川島如惠留、七五三掛龍也、吉澤閑也、中村海人、宮近海斗、松倉海斗、松田元太誠意十足開全MIC、用中文互動以及自我介紹,甚至帶來日版的《星期五晚上》,結果來到16蹲環節,全部只跳了8下就全員往後暈倒,荒唐爆笑。他們以《LEVEL UP》作為開場,7帥穿上正規西裝現身,使盡全力大喊:「What's up Taipei!We are TJ!」全場2000人以熱情尖叫歡迎他們;成員還不斷用吼的方式喊出「準備好了嗎」、「你好嗎」、「我愛你」等中文詞彙,川島如惠留不忘來個後空翻,帥氣十足;特別的是,當唱到《Unique Tigers》,後方大螢幕備有繁體中文歌詞,字幕搭配成員的自我介紹,場面相當歡樂。跳完《Sweetest Tune》以及多首歌曲,成員終於迎來一段長時間的喘息,他們氣喘吁吁表示:「謝謝台北!開心嗎?WOO~WOO!讓我聽到你們喊YA!TJ!TJ!TTJJ!Travis Japan!Travis Japan in Taipei!各位還好嗎?GOOD!」隨後才互相叮嚀彼此「喝點水」,才繼續與台下TraJaTAN(官方粉絲名)話家常,分享在台最愛的美食。為了台北首場,吉澤閑也表示:「我們特別準備了台北獨家的表演,還為了這段特別編舞,請看!」Travis Japan隨即帶來日本版《星期五晚上》,松倉海斗更搭配Free Style最愛的「洗米動作」唱跳,結尾不負眾望挑戰16蹲,結果跳8下就全員躺地暈倒,後來才補跳幾下,場面相當幽默。中村海人補充說道:「因為我們有《T.G.I. Friday Night》,所以這次翻跳ENERGY的《星期五晚上》,舞是我們一起重新編的!」吉澤閑也表示:「希望以後可以跟他們本人見面或合作,一起挑戰16蹲!」七五三掛龍也插話:「到時候交給川島如惠留出戰!」結果川島如惠留笑回:「上次挑戰之後,一週站不起來....」結果有人想要硬跳被阻止,大家齊喊:「還有下半場要跳舞!!!不要這樣!!」他們今晚歌單包含《星期五晚上》、安可曲在內總計21首,明天同一時間在同場地迎來第二場演出,活動詳情可至主辦單位「大鴻藝術BIG ART」臉書查詢。Travis Japan是「星達拓娛樂(舊名:傑尼斯事務所)」旗下男團,成員由川島如惠留、七五三掛龍也、吉澤閑也、中村海人、宮近海斗、松倉海斗、松田元太等7人組成;部分成員先是在2012年初見面,陸續參演舞台劇、擔任「嵐」跟「瀧與翼」等團的伴舞,因為整齊劃一的舞步受到社長讚賞,他們就邊培訓邊尋找成員,最終在2018年以上述7人體制成團;2022年先前往國洛杉磯無期限留學,以精進舞蹈、歌唱、語言能力為主的生活,同年10月28日正式出道。來台表演,成員不在意風雨,行走台北街頭錄製YouTube節目,卻因為風太大,松倉海斗錢包裡的1000元台幣被吹走,因為該1000元是他們的車資跟餐費,成員慌張傻站原地不知所措,掉頭沿路找錢未果,還去警察局借廁所,種種舉止掀起民眾討論。Travis Japan將於9月3日以新北Zepp New Taipei為首,陸續造訪香港、曼谷、西雅圖、洛杉磯、紐約等城市舉辦世界巡迴演唱會《Travis Japan World Tour 2024 Road to A》,9月3日、4日晚間8點在Zepp New Taipei開唱,購票詳情可至「Ticket Plus遠大售票系統」查詢。傑尼斯事務所(2012年 - 2023年)SMILE-UP.(2023年 - 2024年)星達拓娛樂(2024年 - )2012年2022年10月28日川島如惠留(1994年11月22日/29歲)七五三掛龍也(1995年6月23日/29歲)吉澤閑也(1995年8月10日/29歲)中村海人(1997年4月15日/27歲)宮近海斗(1997年9月22日/26歲)松倉海斗(1997年11月14日/26歲)松田元太(1999年4月19日/25歲)TraJaTAN