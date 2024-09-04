西班牙掀鳳梨之亂！單身男女瘋去超市拿鳳梨聯誼　TikTok引領風潮

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西班牙年輕單身男女近日流行一種全新的約會聯誼方式，他們前往當地知名的連鎖超市Mercadona，並在購物車放入鳳梨當作暗號，然後就在超市裡面走來走去，期待遇見另一位購物車中放著鳳梨的人。若雙方看對眼，便可以展開下一步的認識。這最初是在TikTok流行起來，接著成為西班牙全民運動，也讓Mercadona感到有些困擾，因為店內突然多了許多無意購物的客人。根據《華盛頓郵報》報導，這股鳳梨之亂最初是出自對於線上約會App的抵制，許多網友抱怨線上約會App的品質越來越低落，滑來滑去都無疾而終。於是有網紅就在TikTok上鼓吹，稱年輕單身男女不如每晚7點去Mercadona超市用鳳梨當暗號，只要現場倆倆看對眼就可以「另行發展」。想不到這股潮流一發不可收拾，越來越多網友親身實驗，並把結果拍成影片分享在TikTok上，然後又吸引更多人前往參與。有人懷疑這是超市的行銷手法，但Mercadona表示，這種奇妙的社交活動確實正在店內上演，不過並非出於超市炒作，Mercadona強調甚至沒有開設官方TikTok帳號，而且實際上，這股風潮也並未對超市的銷售帶來真正的幫助。有西班牙民眾對《華盛頓郵報》表示，鳳梨之亂是因為人們已經厭倦了在虛擬的網路上聊天，比起可能永遠沒有機會見到真人的約會App，這種在超市聯誼的方式至少讓你可以和對方面對面交談。還有網友表示，隨著AI聊天機器人興起，越來越不確定在約會App上遇到的用戶是真人或者只是AI。今年稍早還有用戶對約會App公司「MatchUp」發起集體訴訟，指控公司只想誘使他們在App中不斷花錢，卻沒有真正幫助他們尋找對象。