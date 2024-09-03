拋開新新併！新光金董座談她的故事　魏寶生：人生不是只有合併案

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新光金控正面臨中信金控、台新金控搶親大戰，不過，新光金暨新光人壽董事長魏寶生今（3）日現身推廣生命教育，由新光人壽贊助《相信可能》繪本出版，他還說，「人生不只有合併案」，很多事情比合併更重要，尤其繪本故事主角張雅如17歲因車禍造成頸部以下終身癱瘓，並沒有放棄生命及生活，也讓他相信有困難可以支撐下去，亦呼籲國人重視人身風險管理，為自己和家庭達到預防、減輕及彌補人身損失的目的。《相信可能》繪本源起於魏寶生的起心動念，達人高中校長李美鶴、老師與學生的創作投入，還有新光人壽的協力印製與發行。繪本內容主要闡述高度脊髓損傷者張雅如小姐17歲那年因發生車禍，造成頸部以下終身癱瘓，從此必須依靠輪輢代步，但她並沒有放棄生命及生活，將災難視為考驗，並對所有事物抱持著「相信可能」的信念，開始投入生命教育的工作，透過一場一場的演講，將走過生命的黑暗歷程，轉換成溫暖的光，鼓勵他人重拾生命的希望。今日記者會也邀請合作單位達人高中校長李美鶴與愛無限社會企業有限公司創辦人張雅如共同出席推廣，並由達人高中校長李美鶴代表《相信可能》繪本創作團隊捐贈畫作版權予張雅如，新光人壽贊助出版繪本，期能透過繪本中主角張雅如的生命故事傳遞生命動力，共同推廣生命教育，重新認識生命價值，活出自信與尊嚴。人瘦了5公斤的魏寶生更親自出席力挺，即便不願多談新光金併購案，他在致詞時提到，與達人高中緣份源起於女兒，女兒高中就讀達人女中，從張雅如小姐的故事，讓他覺得「人生不只有合併案，很多事情比合併更重要」，張雅如自己都這麼辛苦了，還要去幫助別人，創辦社會企業愛無限，以爭取資源幫助別人，未來他的達人公益信託基金，還有新光人壽都會一起幫忙。張雅如也以17歲那年的意外車禍分享，風險隨時存在，且風險的影響不只是個人，更有可能是一個家庭。她也以自己過來人的身份呼籲國人，除了重視生命價值外，更要重視風險規劃，為自己在面對人生變故時，能有一份安心與保障，讓愛與希望在任何情況下，得以延續。根據世界衛生組織（WHO）推估，全球高達10億人受精神疾患所苦，其中最常見的是憂鬱與焦慮，伴隨而來的生產力損失、醫療與照顧成本，每年帶來1兆美元經濟損失。根據衛福部 2023年統計，現領有身心障礙手冊者已近121萬人，18-64歲族群高達47.7%，其中又以50-59歲、30-44歲的比例最高。而造成障礙失能的原因，全台有將近9萬名身障者，是因為交通意外而失能的，顯示失能者中約有半數正值工作適齡階段，就得面臨失能衍生的長期照顧、經濟問題，以及對家庭生活與社會帶來的巨大負擔。新光人壽也提醒國人，在高齡化、少子化和高通膨時代，不分年齡層，都要預先做好醫療、長照與退休等風險保障規劃，藉由保險保障讓未來生活品質更為穩定，讓整體人生規劃更完善。