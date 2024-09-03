7分大局奠定勝基！德保拉近10戰沒輸過　兄弟8：1擊敗台鋼奪6連勝

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中職中信兄弟今（3）日在台東出戰台鋼雄鷹，儘管前5局僅攻下1分，但在6局趁台鋼換投後打出7分大局，最終以8：1大勝台鋼，取得近期6連勝，穩固下半季第一的位置，而兄弟洋投德保拉主投5.2局僅失1分，拿下單場MVP。4局上兄弟宋晟睿安打上壘，隨後連續盜上二、三壘，陳子豪高飛犧牲打助球隊先馳得點。台鋼4局下展開反擊，張肇元在滿壘時擊出安打，將比分扳平。6局下台鋼啟動牛棚，但無法阻擋兄弟猛烈攻勢，該局一共打了11人次，靠著6支安打和2次保送，加上高飛犧牲打，兄弟一舉攻下7分大局奠定勝基。此戰德保拉先發5.2局被敲5支安打、失掉1分，投出6次三振，自5月14日以來，德保拉在10場出賽保持8勝0敗完美戰績，也幫助兄弟取得近期6連勝。台鋼先發投手郭俞延迎來中職一軍初先發，主投5局僅失掉1分，被擊出5支安打，另有3次三振與1次保送。統一獅隊今日回到台南主場，以4：1擊敗樂天桃猿終止3連敗。此役，獅隊本土王牌古林睿煬表現出色，先發7局無失分，僅被敲出3支安打，送出7次三振，成功奪得本季第8勝，並榮獲單場MVP，本季累積132次三振並列聯盟最多，防禦率1.55也是聯盟第一，站上投手雙冠王。獅隊在3局下3次保送掌握先機，林安可適時安打，加上陳重廷高飛犧牲打，率先取得2分領先。隨後7局下，蘇智傑兩分打點安打，幫助統一擴大領先優勢。儘管樂天8局上靠陳晨威、林智平的連續安打追回1分，但最終未能改變戰局，獅隊古林睿煬投完7局後，由邱浩鈞和裴瑞茲接力登板守成，送給樂天3連敗。