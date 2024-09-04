日相岸田將訪南韓　可能簽署第三國撤僑合作備忘錄

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（中央社記者戴雅真東京3日專電）日媒報導，日韓政府將簽署一份在第三國發生緊急情況時，互相利用包機或車輛等方式，協助撤離兩國公民的合作備忘錄。由於中東和非洲地區的軍事衝突不斷，對「台灣有事」的憂懼也在升高，日韓將藉此建立保護本國公民安全的機制。日本經濟新聞報導，內閣官房長官林芳正今天在記者會上宣布，日本首相岸田文雄將在6、7日訪問首爾。兩國外相可能藉此機會簽署備忘錄，岸田文雄與南韓總統尹錫悅預料將在6日的元首會談中，討論第三國發生緊急事態的合作機制。日媒指出，岸田文雄在任期間，日韓關係有所改善。在岸田於9月底卸任之前，他預料將藉由日韓簽署第三國撤僑合作備忘錄等方式，向國內外展示日韓穩固的雙邊關係。俄羅斯入侵烏克蘭的戰事未停歇，加上近期伊斯蘭主義組織哈瑪斯與以色列爆發衝突，全球安全環境正在惡化，在這些紛爭地區確保安全撤僑的手段更顯重要。這將是日本首次與其他國家簽署撤僑備忘錄。為了相互利用運輸工具，雙方將從平時起就加強領事部門之間的合作，並且增進兩國政府的資訊共享。身為鄰國的日本和南韓先前曾在第三國爆發衝突時，利用過共同的交通工具展開撤僑行動，這次將透過備忘錄將合作關係明文化，並且建立長期的合作框架。2023年4月蘇丹爆發內戰時，有日本人搭乘韓國政府安排的巴士撤離。同年10月，當哈瑪斯攻擊以色列時，韓國軍用運輸機也搭載了45名日本人，免費將他們載送至韓國。日本自衛隊的飛機在撤僑時，也搭載了33名韓國人回到日本。此外，在傳染病與自然災害發生時，兩國也有過互助行動。2020年3月COVID-19疫情期間，日韓曾經共同安排包機，將在喀麥隆的日韓公民載送至衣索比亞。日本政府已經制定了針對朝鮮半島發生緊急情況的「非戰鬥人員撤離行動（NEO）」。此外，在中國沒有放棄武統台灣的現狀下，一旦「台灣有事」時要如何安全撤離日本公民，仍是待解決的問題。（編輯：高照芬）1130903