中秋節「今年一堆人突不烤肉了」！眾揭真實敗筆：全部被它拖下水

2024年底前走大運！「3生肖」橫財如大雨狂砸　下半年越來越有錢

記者鍾怡婷/綜合報導

▲2024年底前要走大運了，根據星座專欄《搜狐星座》指出，2024年底前這3生肖貴人如雨，事業鹹魚翻身，橫財突如雨狂下，各方面運勢明顯提升富。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲2024年底前要走大運了，根據星座專欄《搜狐星座》指出，2024年底前這3生肖貴人如雨，事業鹹魚翻身，橫財突如雨狂下，各方面運勢明顯提升富。（示意圖／記者徐銘穗攝）
2024年底前要走大運了，根據星座專欄《搜狐星座》指出，2024年底前這3生肖貴人運佳，事業鹹魚翻身，橫財如雨狂下，各方面運勢明顯提升，在今年底前將越來越有錢，把握運勢大好時機，想暴富不是夢！

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生肖兔：在事業上屬兔朋友給人一種聰明機智的特質，他們自帶財富吸金體質，雖然屬兔朋友之前運勢不太順，但到了下半年，屬兔朋友迎來了自己的主場，不再擔心賺錢問題，渾身上下散發著貴氣和財氣，屬兔朋友正財創造與金錢的友好能量，就猶如聚寶盆，日子紅火無比。

生肖兔的人總是很努力，他們內心充滿鬥志，總是保持一種活力和包容的氣質，屬兔人性格溫和，與人為善，他們身邊貴人不斷，可以獲得更多支持和助力。

▲選一個你認為最適合的答案，秒測你最近跟財神爺的緣分有多少。（示意圖／翻攝自unsplash）
▲進入下半年，屬馬的朋友財神迎進門，他們整個人都神清氣爽，工作上業績猛增。（示意圖／翻攝自unsplash）
生肖馬：進入下半年，屬馬的朋友財神迎進門，他們整個人都神清氣爽，工作上業績猛增，帶動財運迸發。屬馬朋友將累積更多的金錢，讓自己的財務能力高漲，創造與金錢的正向循環。

屬馬朋友樂觀努力，他們在人際關係中很受歡迎，而且屬馬朋友做事認真肯吃苦，他們有貴人緣，錢入口袋擋也擋不住。

生肖猴：屬猴朋友進入下半年自帶吸金體質，他們所有苦難都已熬完，終於可以衝破低迷，吉星高照，屬猴朋友事業水漲船高，橫財如雨下，一起都將苦盡甘來，一吐過去的霉氣。

對於屬猴朋友來說他們個性活潑，可以左右逢源，為自己結識更多人脈，這使得屬猴朋友可以一甩厄運，貴人指點迷津，工作更上一層樓。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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