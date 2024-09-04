2024年底前走大運！「3生肖」橫財如大雨狂砸　下半年越來越有錢

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▲進入下半年，屬馬的朋友財神迎進門，他們整個人都神清氣爽，工作上業績猛增。（示意圖／翻攝自unsplash）

2024年底前要走大運了，根據星座專欄《搜狐星座》指出，2024年底前這3生肖貴人運佳，事業鹹魚翻身，橫財如雨狂下，各方面運勢明顯提升，在今年底前將越來越有錢，把握運勢大好時機，想暴富不是夢！在事業上屬兔朋友給人一種聰明機智的特質，他們自帶財富吸金體質，雖然屬兔朋友之前運勢不太順，但到了下半年，屬兔朋友迎來了自己的主場，不再擔心賺錢問題，渾身上下散發著貴氣和財氣，屬兔朋友正財創造與金錢的友好能量，就猶如聚寶盆，日子紅火無比。生肖兔的人總是很努力，他們內心充滿鬥志，總是保持一種活力和包容的氣質，屬兔人性格溫和，與人為善，他們身邊貴人不斷，可以獲得更多支持和助力。進入下半年，屬馬的朋友財神迎進門，他們整個人都神清氣爽，工作上業績猛增，帶動財運迸發。屬馬朋友將累積更多的金錢，讓自己的財務能力高漲，創造與金錢的正向循環。屬馬朋友樂觀努力，他們在人際關係中很受歡迎，而且屬馬朋友做事認真肯吃苦，他們有貴人緣，錢入口袋擋也擋不住。屬猴朋友進入下半年自帶吸金體質，他們所有苦難都已熬完，終於可以衝破低迷，吉星高照，屬猴朋友事業水漲船高，橫財如雨下，一起都將苦盡甘來，一吐過去的霉氣。對於屬猴朋友來說他們個性活潑，可以左右逢源，為自己結識更多人脈，這使得屬猴朋友可以一甩厄運，貴人指點迷津，工作更上一層樓。