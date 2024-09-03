子瑜SOLO大片公開！遮重要部位其他全露　「脂肪榨乾」瘦到沒天理

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▲子瑜將於9月6日發行《abouTZU》SOLO出道。（圖／TWICE IG）

韓團TWICE台灣籍成員周子瑜將於9月6日發行第一張SOLO專輯《abouTZU》，主打歌確定是〈Run Away〉，官方社群今（3）日晚間11點釋出第二支預告片，只見子瑜穿著抹胸與極短熱褲跳舞，腹肌相當明顯，體型瘦到彷彿沒脂肪，短短30分鐘就獲得10萬讚數，歌迷激動表示：「周子瑜星期五（9／6）將要震撼全世界！」子瑜的第一張個人專輯《abouTZU》將收錄6首歌，包含由JYP負責作詞、同時也是此次主打的〈Run Away〉，以及找來BTOB成員合唱的PENIEL〈Heartbreak In Heaven〉，由pH-1作詞並獻聲的〈Lazy Baby〉，其他則為〈Losing Sleep〉、〈One Love〉，而〈Fly〉則是子瑜作詞的作品。〈Run Away〉先是在9月1日釋出第一支預告，3日接續公開第二支，子瑜穿著抹胸與極短熱褲，在沒有家具的房內跳舞，短短15秒畫面就讓歌迷熱血沸騰，紛紛表示：「周子瑜星期五（9／6）將要震撼全世界！」、「子瑜是個超厲害的舞者，我們星期五一定會被她征服！」、「我已經迫不及待想聽完整張專輯了，我真的等不下去了！」期待指數破表。周子瑜出生於台灣台南，2012年只有13歲的她，赴南韓參加2次徵選，最後通過面試成為「JYP娛樂」旗下練習生，並參加公司合作Mnet製作的選秀節目《SIXTEEN》，成績優異的7名至9名者，就可作為TWICE的成員，後來是節目組追加名額，子瑜才成功入選並在2015年隨團出道。TWICE的代表作包含5億瀏覽的《Like OOH-AHH》、5.6億觀看的《CHEER UP》、6.8瀏覽的《TT》、8億點閱的《What is Love?》、6.3億點擊的《FANCY》、5.2億觀看的《I CAN'T STOP ME》、4.4億的《YES or YES》、5.1億的《Feel Special》、3.5億的《MORE & MORE》，以及4.5億次數的《The Feels》等金曲。如今子瑜出道9年，也終於熬出一片天，將在9月6日發行人生第一張專輯《abouTZU》，她也是繼志效、娜璉後，成為TWICE第三位單飛SOLO的成員。生 日：1999年6月14日（25歲）學 歷：韓林演藝藝術高等學校實用音樂科出 道：2015年（TWICE）、2024年（個人）公 司：JYP娛樂出道地：南韓、日本、美國出道作：🇰🇷南韓／《The Story Begins》🇯🇵日本／《#TWICE》🇺🇸美國／《The Feels》🇰🇷個人／《abouTZU》