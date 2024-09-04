曾與四叉貓爆衝突小草墜樓亡　王婉諭：過度政治激情傷人害己

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▲曾與網紅「四叉貓」劉宇爆衝突小草墜樓亡，時力黨主席王婉諭臉書發文哀悼，呼籲冷靜。(圖／翻攝自王婉諭臉書)

32歲黃姓男子2日晚上8點多，從新北市永和區某大樓墜落，當場身亡，警方排除外力因素。墜樓男子經證實為民眾黨員，日前在北檢搶奪網紅「四叉貓」劉宇自拍棒、熱倒癲癇發作送醫，並遭到「四叉貓」提告強制罪、公然侮辱、搶奪罪等3罪。對此，時代力量黨主席王婉諭表示難過，並提醒過度政治激情，有時候會傷害別人，有時候，也會傷害了自己。王婉諭昨夜深夜臉書發文表示，看到有民眾黨支持者墜樓身亡的消息，心裡覺得很難過。這讓她想到，前幾天和孩子看了腦筋急轉彎2，電影想要告訴的是，「情緒沒有好壞，但我們都要學著和情緒共處。不需要去假裝情緒不存在，但也不能讓情緒吞噬了自己。」王婉諭表示，參與政治工作以來，她看見了政治激情動員背後許多隱藏的風險。有無數時刻，她因為拿生命悲劇來攻擊她的言論深受打擊，在夜裡難受流淚。然而，她的理智必須告訴她，這些人其實不知道，自己敲敲鍵盤打幾個字，會對別人造成多大的傷害。王婉諭提到，以她親身經歷的來說，這些人在真實的世界碰到她，可能還是會破口大罵，但是經過對話與溝通，可以得到相當程度的理解。但是在網路上，就沒有這種對話帶來理解的幸運。他們可以張牙舞爪到面目全非的程度，只因為他們相信某種主張，相信某個人的某句話。這就是在片面資訊下，政治情緒動員帶來的對立。王婉諭表示，過量的政治激情與渲染，往往是有心人士培育仇恨、製造矛盾的土壤。甚至成為他們汲取政治利益的手段。這也是為什麼，我一直堅持用良善、理性好好對話。王婉諭呼籲，「真的拜託大家，政治讓人血脈賁張，但是請你一定、一定要保護好自己的情緒，畫下清楚的界線，不要讓政治的激情淹沒了自己。因為這些激情，有時候會傷害別人，有時候，也會傷害了自己。」最後，王婉諭表示，「作為政治人物，我更時常警惕自己，可以尋求支持，但不能追求偶像崇拜，可以凝聚信念，但不能變成一種信仰，可以動員熱情，但不能盲目的激化對立，政治可以帶來更好的生活，但在此之前， 不能先成為傷害彼此的工具。身為一個政治人物，我衷心希望如此。」