Mister Donut統一布丁！甜甜圈買5送5搶公仔　OREO也聯名可口可樂

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▲Mister Donut x統一布丁打造3款布丁版波堤、2款歐菲香。（圖／統一多拿滋提供）

▲4款棒棒糖甜甜圈、2款現做布丁飲品。（圖／統一多拿滋提供）

▲復刻波堤獅及法蘭奇咩咩公仔，還有場景紀念背板。（圖／統一多拿滋提供）

▲「蜜糖波堤造型icash2.0卡」10月2日開賣。（圖／統一多拿滋提供）

▲OREO也聯名可口可樂「美味朋朋 玩在一起」。（圖／太古可口可樂提供）

▲OREO聯名可口可樂「美味朋朋 玩在一起」週邊商品，經典配色好搶眼。（圖／太古可口可樂提供）

Mister Donut歡慶20週年，聯名國民甜點「統一布丁」推出6款甜甜圈、4款棒棒糖造型甜甜圈，加入整顆布丁打造煉乳冰沙、焦糖伯爵鮮奶茶2款現做飲品，新品上市最划算「買5送5」優惠；波堤獅及法蘭奇咩咩公仔、蜜糖波堤造型icash卡等週邊商品超可愛必搶。OREO也聯名可口可樂「美味朋朋 玩在一起」，開吃限定口味還能收藏時髦週邊商品一次看。Mister Donut攜手「統一布丁」打造有著香濃布丁、可可、焦糖的甜蜜風味，3款布丁版蜜糖波堤開吃「統一布丁波堤」45元、「統一布丁雙色波堤」45元、「統一布丁蜜糖波堤」42元，還有塞滿布丁鮮奶油的「20週年布丁巧貝」；並有「統一布丁歐菲香」50元、「統一布丁蜜糖歐菲香」45元吃得到磅蛋糕口感。因應週年慶還睽違多年重現棒棒糖造型甜甜圈，共有「可可棒棒糖」、「草莓棒棒糖」、「焦糖棒棒糖」、「優格棒棒糖」4款各39元不沾手就能方便吃。還直接加入整顆布丁打造「統一布丁煉乳冰沙12oz」、「統一布丁焦糖伯爵鮮奶茶16oz」2款99元現做飲品。給大家超豐富的統一布丁，一次滿足所有願望。20歲的Mister Donut還請出主角波堤獅及法蘭奇咩咩打造一系列週邊商品，波堤圈可拿下、尾巴可伸縮的「波堤獅公仔」，還有頭還可以360度轉動的「法蘭奇咩咩公仔」，都是消費滿100元，加購價129元/個；2款「自動充氣氣球」只要消費不限金額，加購價29元/個；「紀念背板」則是消費滿100元，加購價89元/個。上述各品項單筆交易限加購各3個，各門市數量有限，售完為止。鐵粉還要注意！10月2日還有Mister Donut 攜手愛金卡「蜜糖波堤造型icash2.0卡」開賣，超逼真的人氣蜜糖波堤縮小版，約長5.5 x 寬2 x 高7cm尺寸有夠可愛，只要消費滿100元，加購價399元/個；各品項單筆交易限加購各3個，各門市數量有限，售完為止。另外，OREO也聯名可口可樂「美味朋朋 玩在一起」，今（4）日開賣有可口可樂夾心滋味的「奧利奧x可口可樂夾心餅乾」、還喝得到ZERO SUGAR裡融入OREO餅乾風味的「可口可樂x奧利奧限定版可樂」，而且時髦炫黑外型好搶眼！掃描包裝上的QR code登入「可口可樂 CokeCreation X OREO 朋朋一起這樣玩」活動網站，上傳照片還能看到趣味測驗結果，加碼抽獎漂遊者音樂祭四人露營套票（市值17,990元）。各銷售通路還有期間限定的朋朋聯名週邊商品，運用紅、黑、白經典品牌色設計的Coca-Cola x OREO聯名手機吊飾掛繩組、易開罐拼圖(共4款，隨機出貨)、可口可樂餅乾愛心抱枕、可口可樂餅乾杯墊組及OREO x Coca-Cola聯名托特包，搭配通路限定活動開搶，數量有限，售完為止。