四叉貓捲小草墜樓！自曝「8月賺50萬↑」　四叉貓是誰、背景整理

高院最快今（4）重新裁定民眾黨主席柯文哲涉京華城容積案聲押，被封「一人可滅一黨」的網紅「四叉貓」，與33歲墜樓的黃姓「小草」（指民眾黨的支持者）曾發生衝突，四叉貓瞬間成Google Trends關鍵字，他昨深夜直播認為自己同為受害者，卻被用一條人命抹黑，透露將消失7天。四叉貓近期公開各項收益，月收入估50萬以上！四叉貓是誰？有何背景？他本業是做什麼的？《NOWnews今日新聞》帶讀者一文掌握。
四叉貓是誰？名字怎麼來的？
43歲四叉貓本名劉宇席，曾在臉書自介「花蓮出生，高雄長大，身高186公分，喜歡衝撞現有體制，但又講不出一番大道理，人設只有18歲，所以我講話不要太計較，嚴重公主病患者」。他畢業於嘉南藥理科技大學保健營養學系。
四叉貓一名的由來是，他在巴哈姆特電玩資訊站的帳號是XXXXCAT，因此被暱稱「四叉貓」；後來在PTT因為XXXXCAT帳號已經有人使用，因而改用XXXXGAY。
四叉貓如何成名？為何被稱「椅子精算師」？
四叉貓最早成名原因為《天堂》的知名玩家，曾任巴哈姆特電玩資訊站天堂板板主，發表過數十種遊戲上的bug並加入「太陽神白目同業公會」；爾後，四叉貓活耀於PTT，多次擔任八卦版版主，曾公告呼籲網友推文時要小心，分析訟棍釣魚手法挨告妨害名譽，最後獲不起訴。
四叉貓多次參加各大政治造勢活動，計算椅子數量來估算參與的人數，因而被封「椅子精算師」。過往曾有媒體報導，四叉貓至少參加過58場以上的韓國瑜造勢活動。
不過，四叉貓也曾在2022年參加民進黨台北市長候選人陳時中「公廁全面更換免治馬桶」政見廣告拍攝，因影片「偷窺」情節引發爭議，陳時中為此道歉，而影中「被偷窺」的四叉貓則表示，他看完劇本覺得挺有意思的。
四叉貓本業是什麼？收入有多少？靠什麼賺錢？
四叉貓臉書粉專「四叉貓。劉宇（滾動）」擁有10萬名粉絲，其同名的YouTube頻道也有6.71萬位訂閱者。四叉貓也活躍於各大政論節目，日前在PTT回應網友收入問題，大方表示「YT頻道最近28天的收益約10萬左右，抖內帳戶最近一個月的收益約20萬左右」，另外節目通告部分，他笑說：「粗估本月通告費應該有20萬以上」要感謝柯文哲爆出一連串爭議，讓他有蹭到流量。光昨天YT開直播，就收到6.8萬元的「超級感謝」。
其實更早之前，四叉貓也曾公開說過，自己2018年時辭職去沖繩談戀愛，分手後回台當國民黨、時代力量、民眾黨的網路講師，因為和一名開公司的柯粉互嗆，對方說開公司社會地位較高，他一氣之下也申請一家公司，「可惜公司開了半年進帳0元，嗚嗚嗚～感覺快倒閉惹QQ」。不過，也因四叉貓開公司，有委託會計師事務所幫記帳，直言「該報的稅也不會少，畢竟我得罪的人那麼多」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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43歲四叉貓本名劉宇席，曾在臉書自介「花蓮出生，高雄長大，身高186公分，喜歡衝撞現有體制，但又講不出一番大道理，人設只有18歲，所以我講話不要太計較，嚴重公主病患者」。他畢業於嘉南藥理科技大學保健營養學系。
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四叉貓如何成名？為何被稱「椅子精算師」？
四叉貓最早成名原因為《天堂》的知名玩家，曾任巴哈姆特電玩資訊站天堂板板主，發表過數十種遊戲上的bug並加入「太陽神白目同業公會」；爾後，四叉貓活耀於PTT，多次擔任八卦版版主，曾公告呼籲網友推文時要小心，分析訟棍釣魚手法挨告妨害名譽，最後獲不起訴。
四叉貓多次參加各大政治造勢活動，計算椅子數量來估算參與的人數，因而被封「椅子精算師」。過往曾有媒體報導，四叉貓至少參加過58場以上的韓國瑜造勢活動。
不過，四叉貓也曾在2022年參加民進黨台北市長候選人陳時中「公廁全面更換免治馬桶」政見廣告拍攝，因影片「偷窺」情節引發爭議，陳時中為此道歉，而影中「被偷窺」的四叉貓則表示，他看完劇本覺得挺有意思的。
四叉貓本業是什麼？收入有多少？靠什麼賺錢？
四叉貓臉書粉專「四叉貓。劉宇（滾動）」擁有10萬名粉絲，其同名的YouTube頻道也有6.71萬位訂閱者。四叉貓也活躍於各大政論節目，日前在PTT回應網友收入問題，大方表示「YT頻道最近28天的收益約10萬左右，抖內帳戶最近一個月的收益約20萬左右」，另外節目通告部分，他笑說：「粗估本月通告費應該有20萬以上」要感謝柯文哲爆出一連串爭議，讓他有蹭到流量。光昨天YT開直播，就收到6.8萬元的「超級感謝」。
其實更早之前，四叉貓也曾公開說過，自己2018年時辭職去沖繩談戀愛，分手後回台當國民黨、時代力量、民眾黨的網路講師，因為和一名開公司的柯粉互嗆，對方說開公司社會地位較高，他一氣之下也申請一家公司，「可惜公司開了半年進帳0元，嗚嗚嗚～感覺快倒閉惹QQ」。不過，也因四叉貓開公司，有委託會計師事務所幫記帳，直言「該報的稅也不會少，畢竟我得罪的人那麼多」。
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