四叉貓捲小草墜樓！自曝「8月賺50萬↑」　四叉貓是誰、背景整理

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▲民眾黨主席柯文哲家遭到搜索時，四叉貓也到現場拍照、打卡，並在臉書發文「親自見證歷史的時刻！」（圖／翻攝四叉貓臉書）

▲陳時中先前代表民進黨參選台北市長時，四叉貓曾幫他拍政見廣告，卻因影片中「偷窺」情節引發爭議。（圖／資料照片）

▲四叉貓光昨夜在YT開直播，就收穫超過6.8萬元的超級感謝。（圖／翻攝PLAYBOARD網站）

▲柯文哲爆出一連串爭議，四叉貓自曝，8月YT、通告及抖內收入至少50萬以上。（圖／翻攝自四叉貓臉書）

高院最快今（4）重新裁定民眾黨主席柯文哲涉京華城容積案聲押，被封「一人可滅一黨」的網紅「四叉貓」，與33歲墜樓的黃姓「小草」（指民眾黨的支持者）曾發生衝突，四叉貓瞬間成Google Trends關鍵字，他昨深夜直播認為自己同為受害者，卻被用一條人命抹黑，透露將消失7天。四叉貓近期公開各項收益，！四叉貓是誰？有何背景？他本業是做什麼的？《NOWnews今日新聞》帶讀者一文掌握。43歲四叉貓本名劉宇席，曾在臉書自介「花蓮出生，高雄長大，身高186公分，喜歡衝撞現有體制，但又講不出一番大道理，人設只有18歲，所以我講話不要太計較，嚴重公主病患者」。他畢業於嘉南藥理科技大學保健營養學系。四叉貓一名的由來是，他在巴哈姆特電玩資訊站的帳號是XXXXCAT，因此被暱稱「四叉貓」；後來在PTT因為XXXXCAT帳號已經有人使用，因而改用XXXXGAY。四叉貓最早成名原因為《天堂》的知名玩家，曾任巴哈姆特電玩資訊站天堂板板主，發表過數十種遊戲上的bug並加入「太陽神白目同業公會」；爾後，四叉貓活耀於PTT，多次擔任八卦版版主，曾公告呼籲網友推文時要小心，分析訟棍釣魚手法挨告妨害名譽，最後獲不起訴。四叉貓多次參加各大政治造勢活動，計算椅子數量來估算參與的人數，因而被封「椅子精算師」。過往曾有媒體報導，四叉貓至少參加過58場以上的韓國瑜造勢活動。不過，四叉貓也曾在2022年參加民進黨台北市長候選人陳時中「公廁全面更換免治馬桶」政見廣告拍攝，因影片「偷窺」情節引發爭議，陳時中為此道歉，而影中「被偷窺」的四叉貓則表示，他看完劇本覺得挺有意思的。四叉貓臉書粉專「四叉貓。劉宇（滾動）」擁有10萬名粉絲，其同名的YouTube頻道也有6.71萬位訂閱者。四叉貓也活躍於各大政論節目，日前在PTT回應網友收入問題，大方表示「」，另外節目通告部分，他笑說：「」要感謝柯文哲爆出一連串爭議，讓他有蹭到流量。光昨天YT開直播，就收到6.8萬元的「超級感謝」。其實更早之前，四叉貓也曾公開說過，自己2018年時辭職去沖繩談戀愛，分手後回台當國民黨、時代力量、民眾黨的網路講師，因為和一名開公司的柯粉互嗆，對方說開公司社會地位較高，他一氣之下也申請一家公司，「可惜公司開了半年進帳0元，嗚嗚嗚～感覺快倒閉惹QQ」。不過，也因四叉貓開公司，