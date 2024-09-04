嗆民眾黨人血饅頭、用人命抹黑　四叉貓預告消失7天：會概括承受

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一名民眾黨支持者黃姓男子，日前到北檢聲援民眾黨主席柯文哲，但與網紅「四叉貓」劉宇發生衝突，劉宇決定提告，黃男卻疑似承受不住網路壓力輕聲。四叉貓昨晚在臉書直播說，人死為大，「我受害者還能怎麼辦？人家用人命來抹黑我，我還能怎麼辦，就概括承受啊」。四叉貓說，他當時距離抗爭活動的地點約100公尺，但黃男卻跑過來搶他的東西，民眾黨帶民眾上街卻位安撫情緒，發生憾事後又要用人命來抹黑他，「這才是人血饅頭吧！」他說自己是平民百姓也沒要參選，民眾黨用一條人命來抹黑，是有什麼意思？但民眾黨都出大招了，他就乖乖不講話，尊重一下。四叉貓也說，原本這個月通告排滿滿，但遇到這種事，決定低調一陣子，下禮拜都不會接通告，決定去日本玩一個禮拜再回來迎戰柯文哲。他也喊話，每個人都可以有政黨支持情傾向，但不要為了政治賠上一條命，活著才有機會改變社會，死了就什麼都沒有了。