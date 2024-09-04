5種身分證件吃燒肉、火鍋、酸菜魚「全單66折」！這一鍋韓星最愛

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▲這一鍋集團9月感謝祭，旗下5大品牌攜手推出最高「全單66折」優惠。（圖／這一鍋集團提供）

▲酸菜魚全台熱賣，這一鍋推出叁加叁泡椒酸菜魚。（圖／這一鍋集團提供）

▲到王品旗下25個品牌消費，憑教職員證、學生證，消費滿額1500元「現折150元」。（圖／王品集團提供）

9月感謝祭超狂美食優惠來了！適逢軍人節、教師節、中秋節等節日，這一鍋集團旗下5大品牌放大絕，只要一人秀出記者、軍警消、醫護、教師或學生5種身分證件，同桌家人朋友爽吃最高「全單66折」好康，韓星來台最愛吃的「這一鍋」麻辣火鍋、團圓方便的燒肉同話、現在熱夯的叁加叁泡椒酸菜魚一次整理。這一鍋集團9月感謝祭，旗下5大品牌攜手推出專屬折扣，即日起至10月9日，凡持相關身分證件的記者、軍警消、醫護、教師或學生，於週一至週四（9月17日除外）平日，到這一鍋集團旗下品牌餐廳用餐，只要一人持證，同桌家人朋友皆可最高「全單66折」專屬優惠。超多大咖韓星來台必吃的「這一鍋」麻辣火鍋，於16:00前至門殿用餐滿低消，即可享「全單66折」優惠，且折扣無上限。御膳麻辣鍋搭配神仙牛肉、台灣潮鯛魚片、在地履歷食材等好料浮誇上桌。中秋節怎麼能不吃烤肉！「燒肉同話」團聚開夯，台北南港店14:00前入場及台南新光店16:00前入場，持證點任一套餐即可享「66折優惠」；台中麗寶店則推出指定餐點限時加購優惠活動。主打台式個人鍋物的「這一小鍋」，活動期間內16:00前到店消費，持證即可享「主餐66折」優惠；還推出「初秋季海鮮大賞」，超值加購海鮮只要58元起優惠，秋季海味搶先吃。結合新川台味，融入香、酸、鮮的「叁加叁」泡椒酸菜魚，活動期間持證消費享「單點全品項66折」優惠，包括台式川菜、特色小菜、炸物、甜點、飲品等菜色；並推薦「叁記麻辣烤魚」與「叁記剁椒魚」全新兩道經典魚料理。以爆汁流心脆皮煎餃聞名的九初，推薦小籠湯包、牛肉麵、滷味等招牌菜色。於活動期間14:00至17:00，持證外帶消費滿66元，即贈送「古早味紅茶或清涼冬瓜露」一杯。王品集團也有教師、學生專屬優惠，即日起至10月4日，平日至集團旗下25個品牌消費，而即日起至10月13日9月30日前，平日到（優惠不併用）。