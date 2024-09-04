對菲、越態度差異大！中國態度引專家熱議　欲威嚇台灣和美國

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越南近三年來在南海填海造陸692英畝的土地，中國卻沒有太大反應，反而強勢壓迫菲律賓，國際專家認為中國此舉是為了表達菲律賓向美國靠攏的不滿，同時給台灣警訊。根據美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS），越南自2021年開始，以「前所未有的速度和規模」，在南海島礁填海造陸，使越南目前在南海實質控制的島礁總面積，是2021年前的7倍。越南的舉動遠大於菲律賓，然而中國只針對菲律賓給予強烈回應和水砲攻擊，表明對北京當局而言，更在乎的其實是菲律賓與美國的關係，以及影響台灣的因素。菲律賓在仁愛暗沙坐沉軍艦馬德雷山號（BRP Sierra Madre）的運補過程與中國頻頻發生海上衝突，越南在南海建設的規模其實更大和更迅速，然而中國對前者強烈回應，對後者則低調以對，引發眾多國際局勢專家分析。有學者指出，北京當局「無法容忍」菲律賓與美國保持親密關係，又「集體威嚇中國」，甚至支持美國對台立場等。北京當局其實是在「利用南海爭端施壓菲律賓」，只是藉此對小馬可仕政府給予下馬威。