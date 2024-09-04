57歲林美秀罹後天血友病！突交代後事規畫：願讓小14歲尪再娶

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▲林美秀交代後事，同意老公再娶，但條件是不能動她的包包。（圖／新聞挖挖哇！YouTube）

57歲女星林美秀先前發行個人專輯《Lady Pum Pum》，自曝罹患「後天血友病」，血液相關指數全都低於平均值，為此住院了一個禮拜，還打了4支救命針，身體才逐漸好轉。而她也因為生病緣故，去完好友的告別式之後，開始思考自己後事的安排，希望告別式的音樂不要太傳統，也願意讓老公再娶，唯一的要求就是再婚妻不能碰她的包包。林美秀近來在節目《新聞挖挖哇》談到先前出專輯，因為忙碌且壓力太大，身體出了不少狀況。起初因為她的子宮內膜太厚，醫師建議可以刮薄一點，沒想到不小心刮太薄，導致她出血一整個月。她還發現自己明明沒有撞到，可是手上經常出現瘀青，且整個人都很不舒服，經過醫師診斷後才知道是罹患後天血友病。林美秀透露，當時檢查出來血液數值都不太正常，血小板數值異常，導致凝血功能出狀況，雖然這個病可以治療，不過有復發的可能性，後續她打了好幾天的救命針才終於讓身體好轉，也讓她意識到健康的重要性。去年11月金鐘導演陳慧翎因癌症去世，林美秀去參加對方告別式後，也開始構思自己的後事，表示希望不要播放傳統音樂，可以改放迪斯可等歡樂的音樂，讓她輕鬆告別這個世界。她也說如果自己真的先走了，願意讓小14歲的老公續絃，但也笑說唯一的條件就是「我的包包不能給她（再婚妻）」，也最好不要動到她的遺產。