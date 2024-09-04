育世博宣布與輝瑞戰略合作　加速免疫療法開創

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致力於開發創新細胞療法的生技公司育世博-KY今（4）日宣布與全球生技龍頭Pfizer（輝瑞）建立戰略合作關係，藉由Pfizer Ignite計畫的豐富資源和專業支援，加速育世博突破性免疫療法的開發，為癌症與免疫疾病患者帶來新的治療希望。育世博說明，Pfizer Ignite是一項生物技術合作計畫，專注於與生物科技公司合作推動創新治療，特別在腫瘤學、發炎與免疫學、心血管/呼吸疾病和血液疾病等領域。該計畫提供客製化服務及技術支持，包括專家諮詢、研究及製造能力，鼓勵生物科技公司自主創新，加速新藥開發進程。育世博指出，作為Pfizer Ignite計畫的合作夥伴，育世博將受益於輝瑞豐富的資源、專業知識和研發能力，涵蓋臨床前研究、臨床試驗設計和法規策略等多個階段，以提高開發創新藥物的速度和成效。育世博執行長蕭世嘉表示，Pfizer的豐富經驗和強大資源對推進臨床項目至關重要；與全球製藥龍頭Pfizer合作，可望顯著提升育世博創新免疫療法的開發速度，讓育世博更有信心將變革性治療帶給急需新藥的癌症與免疫疾病患者。免疫學專業出身的Pfizer Ignite主管暨資深副總Kathy Fernando博士也對此次合作寄予高度期待。Kathy FernandoP分享，經過Pfizer團隊內部的評估，育世博的創新免疫療法方法與Pfizer支持突破性科技的使命高度契合，期待此次合作能夠加速其細胞新藥的開發，最終造福更多需要治療的患者。