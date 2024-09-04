向泰菲推台北美食美景　嘟嘟車、吉普尼車將掛「台北101」夜景照

為積極拓展疫後新南向觀光市場，台北市政府觀光傳播局9月特別選在泰國曼谷和菲律賓馬尼拉兩大都會區，以「小籠包」與「台北101」等美食美景，展現台北的多元魅力，透過投放大型戶外看板廣告，並利用當地交通工具嘟嘟車、吉普尼車進行移動式宣傳，「動靜結合」藉此吸引更多遊客目光，進而將台北列為旅遊首選目的地。
觀傳局表示，近日英國知名刊物《Time Out》發布全球2024年「夜生活」最佳城市，台北為亞洲排名第2的城市，美國著名旅遊雜誌《Travel + Leisure》也評台北為亞洲最實惠城市。為持續加強新南向觀光市場的推廣力度，觀傳局今年選在泰國首都曼谷最繁忙的商辦大樓區「拉瑪四路（Rama 4）」，以及被譽為「曼谷西門町」的暹羅商圈（Siam）刊登大型戶外廣告，以台北經典美食「小籠包」及絢爛的「台北101夜景」，抓住泰國民眾的目光。
觀傳局說明，拉瑪四路車流高、人口密集，還可通往沙吞（Sathorn）、是隆（Silom）、阿索克－蘇坤蔚（Asok - Sukhumvit）等多處商業區，可精準觸及當地白領上班族；而暹羅商圈不僅購物中心匯聚，更位在泰國第一學府朱拉隆功校區一帶，為最具指標性的人潮聚集精華地點，預期可有效提升宣傳的觸及廣度。
觀傳局進一步說，今年也規劃於菲律賓首都馬尼拉的兩處精華點位刊登台北廣告，其中一處位於三巴洛區（Sampaloc）的España Boulevard和Blumentritt街的交叉口，鄰近商業區馬卡蒂（Makati）西北側有3所大學，可有效觸及年輕族群；另一處則主攻高消費族群，選在馬尼拉市最高端的購物中心-馬尼拉博尼法喬堡購物街（Bonifacio High Street），以當地民眾喜愛的台北美食「小籠包」、經典地標「台北101」與大自然美景，吸引菲律賓民眾。
觀傳局指出，接下來也將結合曼谷當地交通工具嘟嘟車，與馬尼拉市區的吉普尼車，共100台車輛換上台北城市宣傳新衣，穿梭在泰菲首都市區，加強推廣台北觀光以及2025雙北世壯運；10月預計邀請泰菲兩地知名網紅到台北踩線，延續推廣熱度。
觀傳局補充說明，台北市明（2025）年5月將舉辦「2025雙北世界壯年運動會」，現正開放報名中，9月17日前報名還享有8折優惠，歡迎國內外旅客參賽報名，並於賽後一起暢遊台北，體驗城市魅力，詳情請上「2025雙北世界壯年運動會」官網查詢。
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觀傳局說明，拉瑪四路車流高、人口密集，還可通往沙吞（Sathorn）、是隆（Silom）、阿索克－蘇坤蔚（Asok - Sukhumvit）等多處商業區，可精準觸及當地白領上班族；而暹羅商圈不僅購物中心匯聚，更位在泰國第一學府朱拉隆功校區一帶，為最具指標性的人潮聚集精華地點，預期可有效提升宣傳的觸及廣度。
觀傳局進一步說，今年也規劃於菲律賓首都馬尼拉的兩處精華點位刊登台北廣告，其中一處位於三巴洛區（Sampaloc）的España Boulevard和Blumentritt街的交叉口，鄰近商業區馬卡蒂（Makati）西北側有3所大學，可有效觸及年輕族群；另一處則主攻高消費族群，選在馬尼拉市最高端的購物中心-馬尼拉博尼法喬堡購物街（Bonifacio High Street），以當地民眾喜愛的台北美食「小籠包」、經典地標「台北101」與大自然美景，吸引菲律賓民眾。
觀傳局指出，接下來也將結合曼谷當地交通工具嘟嘟車，與馬尼拉市區的吉普尼車，共100台車輛換上台北城市宣傳新衣，穿梭在泰菲首都市區，加強推廣台北觀光以及2025雙北世壯運；10月預計邀請泰菲兩地知名網紅到台北踩線，延續推廣熱度。
觀傳局補充說明，台北市明（2025）年5月將舉辦「2025雙北世界壯年運動會」，現正開放報名中，9月17日前報名還享有8折優惠，歡迎國內外旅客參賽報名，並於賽後一起暢遊台北，體驗城市魅力，詳情請上「2025雙北世界壯年運動會」官網查詢。