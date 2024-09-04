大谷翔平為何棄天使選道奇？教頭曝實情：談判已經開始我無能為力

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洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平今（4）日首次以對手身份重返前東家天使球場。天使隊總教練Ron Washington在賽前表示，對於休賽季大谷未能續留天使隊感到遺憾，並透露自己在接掌球隊兵符時，大谷去留問題「完全不存在」，已經進入談判階段，自己也無法做出任何改變。此戰大谷翔平以第一棒、指定打擊身份出賽，這是他轉隊道奇後首次重返天使球場。許多人對他有望達成史無前例「45轟45盜」的成就寄予厚望。賽前，天使教頭Ron Washington也盛讚大谷，「他真的是一位非常特別的選手，他能夠掌控比賽。」Ron Washington本季接下天使隊兵符，與待在天使6年的大谷並無交集。去年大谷翔平拒絕合格報價，決定投身自由市場，Washington表示：「我是去年冬天才接下總教練，當我到任時，談判已經開始了，所以即便我想參與，也無法做出最終決定。最終，他選擇與道奇隊簽約，當然每一位棒球教練都希望他能加入自己的球隊。」天使隊目前以57勝80敗戰績位居美聯西區墊底，對於未能留下大谷，Washington教練只能感嘆：「我當然也希望他能留在這支球隊，但事情並不如願。」Washington接著說：「當我接手教練職位時，有關大谷去留的話題已經不存在，因為他已經開始與其他球隊進行談判。」最終，大谷翔平沒有選擇續留天使隊，而是轉戰同城球隊道奇，加入具備奪冠競爭力的隊伍。