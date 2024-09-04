國慶主視覺今年韓國瑜選的！15年國慶設計挖出　台灣人最看不懂它

國慶主視覺是立法院長韓國瑜圈選的！113年雙十國慶日下個月登場，眾多人期待的國慶大典、國慶晚會也在近日陸續公布資訊。昨（3）日國慶籌備委員會在臉書公布國慶主視覺，「中華民國國旗」終於回歸出現，也讓不少人大讚今年設計超好看。對此，政治評論員「歷史哥」李易修就發起討論「看完今年的國慶主視覺，大家覺得最醜的是哪一年？」貼文引起廣大迴響。
李易修在臉書粉專「歷史哥澄清唬」貼文指出「歷年國慶主視覺比一比，有人說今年是韓國瑜選的所以醜，大家覺得呢？」只見貼出的照片，列舉從2010年至2024年間隔15年所有國慶主視覺，每種風格、標語也都不太一樣，值得注意的是，從2016年開始，「中國民國國旗」大多數沒在主視覺當中凸顯，今年2024年，國旗元素終於在主視覺當中一目瞭然。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「2022的也不是醜，但就看不出國慶的感覺」、「今年是我近幾年首次感受到有國慶感覺的主視覺」、「中華民國終於再現，梅花也是巧思與獨特，這設計理念真的好」、「今年的真的是十年來最好看，18、19年真的看不懂」、「2022年我真的不懂是什麼」、「2018年真的....不懂理念」。
國慶主視覺歷年大比拼！網友票選「2018年設計理念」最看不懂
事實上，除了歷史哥開放的投票內容外，PTT鄉民也將過去10年間的國慶主視覺拿出來比較，最多人看不懂的國慶主視覺就是2018年的設計。而2018年的國慶主視覺，是由設計師葉忠宜負責，以雙十字作為設計背景骨架，透過點的匯合，傳遞「台灣共好」團結意象。
仔細看當年國慶主視覺的宣傳影片，設計師葉忠宜是利用電玩為發想來打造動態視覺圖，他借鏡導演史蒂芬史匹柏在《一級玩家》裡所闡述「遊戲的真諦在於攜手共存，不在爭奪輸贏；在於合作分享，不在單打獨鬥」，主視覺當中不同的同心圓，象徵的是不同族群的集合體，一起共創未來。
2024年國慶主視覺是韓國瑜圈選！國旗元素大受好評
而今年國慶主視覺，同樣也是由歷任慶籌會主委、立法院長來選定，因此2024國慶主視覺今年也按照過往，由設計者提供多樣設計，最終由現任立法院長韓國瑜圈選。國慶籌備委員會秘書長、內政部次長吳堂安日前也表示，國慶大會將會開放500位民眾報名入場觀禮，目前相關的活動也都持續地進行當中。
吳堂安提到，今年國慶主題就是中華民國生日快樂，主視覺是來自一批年輕、充滿熱情、創意的設計師，有設計很多樣式，而設計師希望匿名，慶籌會也表示尊重。這次主視覺，用雙十標誌以藍色、紅色的國旗配色呈現，中間並有梅花圖案，將中華民國美學完整呈現在主視覺圖案上，也獲得許多台灣民眾大讚非常好看又符合國慶日的主軸。
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「2022的也不是醜，但就看不出國慶的感覺」、「今年是我近幾年首次感受到有國慶感覺的主視覺」、「中華民國終於再現，梅花也是巧思與獨特，這設計理念真的好」、「今年的真的是十年來最好看，18、19年真的看不懂」、「2022年我真的不懂是什麼」、「2018年真的....不懂理念」。
國慶主視覺歷年大比拼！網友票選「2018年設計理念」最看不懂
事實上，除了歷史哥開放的投票內容外，PTT鄉民也將過去10年間的國慶主視覺拿出來比較，最多人看不懂的國慶主視覺就是2018年的設計。而2018年的國慶主視覺，是由設計師葉忠宜負責，以雙十字作為設計背景骨架，透過點的匯合，傳遞「台灣共好」團結意象。
仔細看當年國慶主視覺的宣傳影片，設計師葉忠宜是利用電玩為發想來打造動態視覺圖，他借鏡導演史蒂芬史匹柏在《一級玩家》裡所闡述「遊戲的真諦在於攜手共存，不在爭奪輸贏；在於合作分享，不在單打獨鬥」，主視覺當中不同的同心圓，象徵的是不同族群的集合體，一起共創未來。
2024年國慶主視覺是韓國瑜圈選！國旗元素大受好評
而今年國慶主視覺，同樣也是由歷任慶籌會主委、立法院長來選定，因此2024國慶主視覺今年也按照過往，由設計者提供多樣設計，最終由現任立法院長韓國瑜圈選。國慶籌備委員會秘書長、內政部次長吳堂安日前也表示，國慶大會將會開放500位民眾報名入場觀禮，目前相關的活動也都持續地進行當中。
吳堂安提到，今年國慶主題就是中華民國生日快樂，主視覺是來自一批年輕、充滿熱情、創意的設計師，有設計很多樣式，而設計師希望匿名，慶籌會也表示尊重。這次主視覺，用雙十標誌以藍色、紅色的國旗配色呈現，中間並有梅花圖案，將中華民國美學完整呈現在主視覺圖案上，也獲得許多台灣民眾大讚非常好看又符合國慶日的主軸。