國慶主視覺今年韓國瑜選的！15年國慶設計挖出　台灣人最看不懂它

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國慶日歷年主視覺一次看，不少網友認為2018年的設計理念最看不懂。（圖/歷史哥澄清唬）

▲2018年國慶主視覺是由設計師葉忠宜負責，以雙十字作為設計背景骨架，透過點的匯合，傳遞「台灣共好」團結意象。（圖/慶籌會提供）

▲慶籌會秘書長吳堂安指出，今年的國慶主題為「中華民國生日快樂」，主視覺設計為雙十形狀和梅花組合，獲得廣大好評。（圖／翻攝自慶籌會官網）

國慶主視覺是立法院長韓國瑜圈選的！113年雙十國慶日下個月登場，眾多人期待的國慶大典、國慶晚會也在近日陸續公布資訊。昨（3）日國慶籌備委員會在臉書公布國慶主視覺，「中華民國國旗」終於回歸出現，也讓不少人大讚今年設計超好看。對此，政治評論員「歷史哥」李易修就發起討論「看完今年的國慶主視覺，大家覺得最醜的是哪一年？」貼文引起廣大迴響。李易修在臉書粉專「歷史哥澄清唬」貼文指出「歷年國慶主視覺比一比，有人說今年是韓國瑜選的所以醜，大家覺得呢？」只見貼出的照片，列舉從2010年至2024年間隔15年所有國慶主視覺，每種風格、標語也都不太一樣，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「2022年我真的不懂是什麼」、「2018年真的....不懂理念」。事實上，除了歷史哥開放的投票內容外，。而2018年的國慶主視覺，，他借鏡導演史蒂芬史匹柏在《一級玩家》裡所闡述「遊戲的真諦在於攜手共存，不在爭奪輸贏；在於合作分享，不在單打獨鬥」，國慶籌備委員會秘書長、內政部次長吳堂安日前也表示，國慶大會將會開放500位民眾報名入場觀禮，目前相關的活動也都持續地進行當中。這次主視覺，用雙十標誌以藍色、紅色的國旗配色呈現，中間並有梅花圖案，將中華民國美學完整呈現在主視覺圖案上，也獲得許多台灣民眾大讚非常好看又符合國慶日的主軸。