亞利桑那州舉辦「國際科技產業人才論壇」　助力台美科技合作深化

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▲左至右 亞利桑那州商務管理局副總裁Fernando Garcia、工業技術研究院產業服務中心執行長陳立偉、國家發展委員會副主委 詹方冠、亞利桑那州商務管理局總裁 Sandra Watson、立法委員 廖先翔、台北市政府產業發展局副局長 吳欣珮、亞利桑那州在台貿易投資辦事處處長 徐竹先。（圖／經濟部提供）

▲Sandra Watson表示台積電正在趕工，可望明年開始量產，而第三廠也已經動工。（圖／經濟部提供）

▲左至右 亞利桑那州商務管理局總裁 Sandra Watson、亞利桑那州在台貿易投資辦事處處長 徐竹先、經濟部台美產業合作推動辦公室(TUSA) 執行長 林昭憲、經濟部產業發展署副署長 陳佩利。（圖／經濟部提供）

在全球矚目的SEMICON TAIWAN國際半導體展即將於9月4日至6日舉行之際，亞利桑那商務管理局總裁Sandra Watson率領超過30位來自產業、政府與學術界的代表團訪問台灣，開啟為期五天的科技產業人才交流與企業會面行程。此次訪問旨在促進雙方在國際科技人才與管理人才培育方面的合作。代表團將拜會台灣頂尖的先進製造企業，並於9月2日主辦「國際科技產業人才論壇」與「國際科技城市領袖晚宴」，進一步推動台美科技產業的深入合作，並與經濟部台美辦公室簽署合作備忘錄，為亞利桑那與台灣產業的共同繁榮奠定基礎。國發會副主委詹方冠表示：「台灣科技產業實力雄厚，國家發展策略將持續投入研發以維持全球競爭力，同時也將加強培育與延攬"AI與半導體等人才"。亞利桑那與台灣產業界已緊密相連，期許雙方繼續推進台美產業之跨國生態圈，共創互利共榮的未來。」台北市長蔣萬安則強調：「台北市與鳳凰城已締交姐妹市關係長達40年以上，多年來在文化、科技及人才等領域互動頻繁。此次活動將進一步推動台美經貿合作，發揮積極作用。」立法委員廖先翔指出：「汐止緊鄰內湖南港兩大科學園區，且自身擁有汐科，是非常適合發展科技人才聚落的絕佳地點，樂見台美合作科技人才培育在汐止生根。」同樣出身汐止的新北市議員張錦豪也表示支持。此次代表團團長Sandra Watson在亞利桑那州歷經六位州長的任命，現為美國商務部長Gina Raimondo的顧問，並擔任美國投資顧問委員會（IAC）成員之一，負責制定外資投資策略。在她的領導下，亞利桑那州成功吸引了1,264家企業，承諾創造超過285,000個就業機會，並獲得超過1,620億美元的新資本投資。Sandra表示：「亞利桑那州非常感謝台灣產業的大力投資，我們也非常重視優質人力資源的培育，正努力培養製造業所需的各級人才，為台灣企業在亞利桑那提供穩定的優質人力資源。」亞利桑那此次代表團陣容龐大，成員涵蓋商務管理局高層主管、地方政府代表、工程機電公司、水力電力公司、以及多所知名教育機構，包括全美排名第一的創新大學亞利桑那州立大學、擁有39個校區的北亞利桑那大學、公立常春藤亞利桑那大學、四所社區學院、以及全球國際商業領域排名第一的雷鳥全球管理學院。代表團成員將全面與台灣的產業界、政府機構及學術研究單位進行深度交流與合作。亞利桑那駐台貿易投資辦事處處長徐竹先表示：「台灣科技產業正進行新一輪的全球化佈局，而國際與當地人才的取得，是台灣企業全球化最大的挑戰。本次論壇將從『政府人才政策』、『大學人才供應』、『城市配套措施』及『外部專業人才』四個角度，分享亞利桑那州如何為台灣企業提供具體的人才資源支持。」在9月2日晚上，亞利桑那州商務管理局更舉辦了一場【國際科技城市領袖晚宴】，在亞利桑那商務管理局總裁Sandra Watson與經濟部工業局局長楊志清共同見證下，亞利桑那駐台貿易投資處與經濟部台美辦公室正式簽署【雙邊投資與高科技人才交流備忘錄】，進一步深化台美科技產業合作。