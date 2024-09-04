久病磨出柯南精神！她警覺「糞便變細」速就醫　真的發現大腸息肉

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▲外食者纖維不足，加上衛生疑慮，不知不覺就將許多壞東西吃進肚裡，直接接觸到腸道，成為大腸癌的一大元凶。（示意圖／取自Pixabay ）

60歲周女士有慢性病史，長期在大醫院追蹤，對於自己的健康情形也很注意，最近觀察到排出的糞便外型不太一樣，似乎比以往更細小，而且帶有血絲，於是進行大腸鏡檢查，真的發現有1顆約2公分的大腸息肉，經熱切術將其切除，並以止血夾閉合傷口，在於傷口噴灑治療潰瘍的藥粉加強保護後，除了血便消失，排便型態也恢復正常。成大醫院胃腸肝膽科主治醫師姜學謙說，大腸癌是國人發病人數最多的癌症，每年約有1萬多人確診，超過5千人因大腸癌死亡，但若能及早介入，治癒率相當高。據統計，早期發現並治療的大腸癌，5年存活率達90％以上。姜學謙表示，在大腸息肉進展為大腸癌前，若能儘早切除，可大幅降低大腸癌發生率，而依據我國篩檢數據，只要每2年進行1次糞便潛血篩檢，大腸癌死亡率即可降低35，提醒50至74歲民眾落實每2年做1次定量免疫法糞便潛血檢查。針對糞便潛血檢查為陽性，姜學謙說，必須進一步接受大腸鏡檢查，而大腸鏡檢查中若發現息肉，醫師會直接切除並安排定期大腸鏡追蹤，而切除大腸息肉有2%出血機率，除可使用預防性止血夾，成大醫療團隊另會依照患者狀況、提供林錫璋教授團隊研發的藥物噴灑裝置搭配潰瘍藥粉(sucralfate)，能進一步降低出血機率，相關成果已於2024年美國消化疾病年會(Digestive Disease Week)發表。姜學謙提醒，若發現糞便中有血，或排便習慣改變，有時腹瀉，有時又便秘，或大便變細小等症狀，可能為大腸息肉或大腸癌的警訊，應儘速就醫檢查。