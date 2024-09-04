全台71家吃到飽餐廳9月優惠！下殺3折「僅459元」　軍公教買1送1

9月為暑假過後的開學月，歷年來是餐飲業的淡季，全台吃到飽餐廳祭出相當多優惠以吸引顧客。像是不少飯店的Buffet有四人同行一人免費，也有限定軍公教人員，享有買一送一的優惠，甚至寒舍集團更於App推出吃到飽餐廳將有限量的3折券，等於最低每人只要459元。《NOWnews今日新聞》整理全台吃到飽餐廳共27個於9月有推優惠的品牌，全台共有71家餐廳，完整資訊一次看。
📍台北喜來登飯店「十二廚自助餐廳」
台北喜來登十二廚自助餐廳，整個九月份推出雙人以及四人同行優惠，最低下殺86折起。除了可吃到「爐烤美國紐約客牛排」外、絕對必吃最經典的「松葉蟹腳吃到飽」，還有而肉食族最愛的烤德國豬腳、碳烤羊排、韓式牛小排等。
另外海鮮類則有水煮魚、黑胡椒炒螃蟹、現場炙燒握壽司等。喜歡甜點的民眾更不容錯過現作日式舒芙蕾鬆餅，鬆軟軟的香甜口感。台北喜來登十二廚九月自助餐優惠，平日午餐雙人2,500元+10%、 四人4,800元+10%；平日晚餐雙人2,800元+10%、四人5,400元+10%。
另外，寒舍集團歡慶官方APP滿三週年，9月11日下午3點正式開放搶購3折券，459元就能吃到十二廚自助餐廳，限量張數，賣完為止。
📍台北君悅「凱菲屋」
台北君悅酒店的自助餐廳「凱菲屋」因應飯店週年慶，二至十人同行用餐推出平日75折、假日85折優惠，最低餐價為午餐每成人1,680元+10%，且9月3日起全新推出豪邁海陸大餐，美味囊括爐烤奶油蟹、蜂蜜羊肋排、辣味豬五花、碳烤鮮透抽等佳節風味，加碼再享柏克金生啤酒無限暢飲。
📍寒舍艾美酒店的「探索廚房」
寒舍集團歡慶官方APP滿三週年，9月11日下午3點正式開放搶購3折券，寒舍艾美酒店的「探索廚房平日午餐券」只要558元，限量張數，賣完為止，購買前記得先下載「寒舍生活APP」，此外，現在成為新會員再送100元。
📍六福萬怡「敘日全日餐廳」
台北六福萬怡酒店逢9月軍人節與教師節，敘日全日餐廳吃到飽將自即日起至9月30日不分平假日，午餐、晚餐餐期，只要出示軍人證或教師證，即享用餐8折，每張證件最多可8人同享優惠，軍教優惠須另收原價一成服務費。
📍新竹喜來登飯店「盛宴自助餐廳」
新竹喜來登大飯店自即日起至9月30日於盛宴自助餐廳推出93軍人節及教師節餐飲優惠，軍、公、教人員於週日至週四晚餐時段用餐，可享2人同行1人免費，等於是美味吃到飽享有「買一送一」優惠；為了即將到來的「世界龍蝦日」，盛宴自助餐廳也於假日午餐及晚餐時段加碼推出「綜合海鮮龍蝦鍋」暢享吃到飽。
📍饗食天堂高雄兩分店
饗賓集團旗下「饗食天堂」限高雄兩間分店，即「高雄夢時代店」及「高雄三多店」，於九月推出限定料理，九月底前平日晚餐及假日午、晚餐，無限量供應「雪蟹腳」，即松葉蟹腳，等於最低只要968元就可爽嗑高檔海鮮。另還有70道海鮮料理，包含刺身、現流中卷、新鮮白蝦和淡菜、清蒸牛蟳、澎湖鮮蚵等高人氣鮮甜料理，饗食天堂餐價平日午餐每人868元、平日晚餐與假日午餐為每人968元、假日晚餐為1068元。此次九月底前平日晚餐及假日午、晚餐都無限量供應「雪蟹腳」，等於每人968元就能雪蟹腳吃到飽。
📍小福利麻辣鍋全台4家分店
饗賓餐旅集團「小福利麻辣鍋」9月開始調整價格，其中，平日午餐時段竟降價100元，9月1日起改為平日午餐每人798元、平日晚餐898元、假日全日則為每人998元。也因此，肉品選項中的無骨牛小排改為僅有平日晚餐與假日限定提供。
餐廳可品嚐到招牌的經典麻辣湯底，搭配頂級肉片，包含熟成和牛極霜、安格斯黑牛、美國Prime霜降、Choice嫩肩牛、Choice肋眼蓋、伊比利豬五花等，另外海鮮則通常有澳洲白玉蝦、特選白蝦、干貝、扇貝等20多種。另有百匯熟食，現捏炙燒握壽司，以及無骨雞腿鹽酥雞、炸蝦天婦羅、十八香小酥肉等，都可無限量取用。
📍義大皇家酒店「星亞自助餐廳」
自即日起至12月底推出「四人同行，一人免費」的優惠活動，於平日的午餐及晚餐期間，四人同行平均每人638元起就可享用到美食吃到飽。餐點匯聚了各式風味料理，像是人氣招牌現沖牛肉湯，以新鮮蔬果食材熬煮，有甜美湯頭；主廚首推肉質厚實肥美又多汁的爐烤牛排，及嚴選各類新鮮海味生魚片也是饕客首選。另有現煮區提供客家粄條、台式陽春麵與義大利麵等麵食等。
📍礁溪長榮鳳凰酒店「桂冠自助餐廳」
九月開始配合即將迎來的中秋節，推出以居酒屋為主題的日本季，可品嚐到一系列經典的日式燒烤，如明太子雞翅、柴魚醬烤魷魚與柚子醬烤牡蠣等，並且精心準備了多款傳統日式甜點，如和果子、銅鑼燒、蕨餅等，在享用美味燒烤的同時，也能品嚐到細膩的日式甜品，還加碼清酒調酒的無限暢飲服務。「桂冠自助餐廳」餐價為早午餐每人880元+10%、晚餐1180元+10%。
📍「50樓Café」自助餐
新北最高「50樓Café」自助餐特邀姊妹餐廳「Asia49亞洲料理及酒廊」印尼籍主廚Indra Kusuma規劃菜單，9月6日至10月31日限時推出「印尼美食錄」，香料仁當牛、沙嗲雞肉串、奶油炸雞、辣炒參峇蝦等最強名菜通通上桌，還有種類豐富、新鮮肥美的手抓海鮮，佐搭印尼特色醬料，滿足味蕾的極致享受！此外，50樓Café現與多間發卡銀行合作，包含遠銀信用卡享有82折。
📍台北遠東香格里拉「遠東Cafe」
即日起至10月3日推出「泰饗曼谷」美食活動，特邀曼谷香格里拉泰式餐廳主廚亞納提(Yanavit)客座，曾為兩位王室公主烹製佳餚並獲高度讚譽的亞納提，帶來多款特色佳餚，包括被評選為全球50大美食的「瑪莎曼羊肉咖哩」、泰王最愛的「泰式酥脆紅尼羅魚」、公主指定的「泰國鮮蝦冬蔭功湯」、夏日清爽開胃的「泰式軟殼蟹柚子沙拉」、還有必嘗的「泰式芒果糯米」、「泰式椰香紅鑽荸薺椰奶湯」等。
活動期間四人同行用餐可獲得抽獎券乙張，有機會入住價值超過萬元的曼谷香格里拉尊榮客房兩晚，遠東Cafe自助餐廳午晚餐每位1,580 +10%元起。
📍台北萬豪酒店「Garden Kitchen」
被譽為台北最美Semi-Buffet的台北萬豪酒店Garden Kitchen，即日起至9月15日推出「海味狂饗 夏日海鮮季」，五大主題吃到飽，期間限定海鮮吧澎湃升級，提供螃蟹、松葉蟹腳、九孔鮑魚、淡菜，以及多款生魚片、甜蝦、酥炸軟殼蟹、烤西班牙巨魷足無限量供應。活動並推出平日週一至週三午間餐期，用餐享４人同行１人免費。餐價依主菜選擇，每人1,390元+10%起。
📍福容大飯店淡水漁人碼頭「田園西餐廳」
即日起到9月30日「田園西餐廳」自助百匯晚餐推出三大螃蟹吃到飽，包含松葉蟹腳、麵包蟹與旭蟹，每人餐價1280元＋10%；另外，9月8日因應淡水漁人碼頭施放煙火秀，推出專屬活動，每人餐價大人1580元＋10%，加贈半隻焗烤龍蝦一份。
📍花蓮福容大飯店「田園咖啡廳」
花蓮福容大飯店自即日起~2024年9月30日止，凡身分證有一個２，到一樓的吃到飽餐廳「田園咖啡廳」享自助晚餐每人只要999元 ，不需再另加服務費，原價1,280元+10%，等於下殺71折，但是中秋節不適用，可以享有松葉蟹、旭蟹、prime等級肋眼牛排吃到飽。
📍台北福華飯店「彩虹座自助餐」
彩虹座推出「和風美饌饗宴」，即日起至9月30日，於週一到週日午餐及晚餐時段供應，平日自助午餐成人每人1,680元起、自助晚餐成人每人1,750元起。
即日起以備受台灣旅客喜愛的日本為主題，由彩虹座自助百匯領銜推出「和風美饌饗宴」，網羅松葉蟹、鰻魚飯、海鮮湯咖哩、烏賊飯、蝦蛄京西燒、札幌什錦海鮮湯咖哩和廣島牡蠣土手鍋等特色食材及菜色，將大海的極鮮滋味美味上桌。
📍墾丁凱撒大飯店「發現西餐廳」
即日起至2024年9月30日推出期間限定「日韓美食季」，以清爽日式料理及甜辣滋味的韓風美食為主軸，一舉推出多道經典菜色。菜餚包括日本傳統料理「壽喜燒」、「和風鮪魚義大利麵」、「韓式燉牛腩」與夏季養生必嚐的「蔘雞湯」等。而為增添夏日好「食」光，發現西餐廳更於暑假加碼推出戶外BBQ碳烤吃到飽，升級餐檯菜色、加量不加價。發現西餐廳餐價為平日/小假日成人每人1,080元+10%、假日/大假日成人1,280元+10%。現並推出，凡4人同行用餐可享1位免費（費用依低價者計算，需加收原價一成服務費）。
📍礁溪寒沐酒店「MU TABLE」
礁溪寒沐酒店的自助餐廳「MU TABLE」也有新活動，即日起至10月15日推出「沐饗童玩．寶島時光」台菜美食節，餐檯菜色澎湃升級不加價，餐廳特以黑白老照片、電影海報、膠捲等視覺， 打造台灣50至70年代的文化面貌，營造出濃厚的復古氛圍。主廚也精心設計一系列經典台式料理與各地街頭小吃，像是鮮鮑扁魚燒白菜、鹹冬瓜破布子蒸鮮魚、烏梅燒子排、府城蝦捲、蚵仔煎等。
午餐每位880元起+10%，晚餐每位1,380元起+10%，午餐特別開放4小時吃飽吃滿，晚餐加碼享受自助拉霸生啤酒與DIY調酒暢飲，大口喝沁涼又暢快。獨家祭出寒舍生活App會員天天用餐95折，逢週三直接享85折，新會員立即送100元抵用金。
📍漢來海港全台7家分店
旗下有知名吃到飽「漢來海港」等餐廳的漢來美食，為慶祝2022年推出「來美食APP」至今會員突破46萬，且上線2週年，即日起至2024年9月15日，推出下載APP成為新會員，將有好禮大放送，原本的100元電子券之外，還另贈300元電子券，還有漢來海港「平日下午餐4人同行1人免費優惠券」。
📍馬辣集團旗下9品牌共約43家
馬辣集團集結旗下品牌將於9月10日~9月12日，限時3天推出雙重感謝祭，二成人以上同行，提前告知參加「台中鍋烤節全台雙冠王」活動，至集團6品牌包含馬辣、新馬辣、新馬辣Plus、涮樂和牛、熊一燒肉、夯下去，消費指定餐點（例如馬辣需消費「午餐898元、晚餐及假日998元」之餐點，每品牌不同），每桌滿二人贈送「平日四人同行，一人免費招待券」一張。
另外，問鼎、肉之間、狗一下日料居酒屋，則祭出「滿2000送1000」優惠活動，只要單筆消費金額每滿2000元即送「1000元抵用券」(面額500元抵用券二張)，需達每人最低消費1000元。金額越高，贈送券數越多；憑前述優惠券十月份週一至週五非例假日回店消費即可享受優惠，9月約聚餐，10月Double享優惠。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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台北喜來登十二廚自助餐廳，整個九月份推出雙人以及四人同行優惠，最低下殺86折起。除了可吃到「爐烤美國紐約客牛排」外、絕對必吃最經典的「松葉蟹腳吃到飽」，還有而肉食族最愛的烤德國豬腳、碳烤羊排、韓式牛小排等。
另外海鮮類則有水煮魚、黑胡椒炒螃蟹、現場炙燒握壽司等。喜歡甜點的民眾更不容錯過現作日式舒芙蕾鬆餅，鬆軟軟的香甜口感。台北喜來登十二廚九月自助餐優惠，平日午餐雙人2,500元+10%、 四人4,800元+10%；平日晚餐雙人2,800元+10%、四人5,400元+10%。
另外，寒舍集團歡慶官方APP滿三週年，9月11日下午3點正式開放搶購3折券，459元就能吃到十二廚自助餐廳，限量張數，賣完為止。
📍台北君悅「凱菲屋」
台北君悅酒店的自助餐廳「凱菲屋」因應飯店週年慶，二至十人同行用餐推出平日75折、假日85折優惠，最低餐價為午餐每成人1,680元+10%，且9月3日起全新推出豪邁海陸大餐，美味囊括爐烤奶油蟹、蜂蜜羊肋排、辣味豬五花、碳烤鮮透抽等佳節風味，加碼再享柏克金生啤酒無限暢飲。
📍寒舍艾美酒店的「探索廚房」
寒舍集團歡慶官方APP滿三週年，9月11日下午3點正式開放搶購3折券，寒舍艾美酒店的「探索廚房平日午餐券」只要558元，限量張數，賣完為止，購買前記得先下載「寒舍生活APP」，此外，現在成為新會員再送100元。
📍六福萬怡「敘日全日餐廳」
台北六福萬怡酒店逢9月軍人節與教師節，敘日全日餐廳吃到飽將自即日起至9月30日不分平假日，午餐、晚餐餐期，只要出示軍人證或教師證，即享用餐8折，每張證件最多可8人同享優惠，軍教優惠須另收原價一成服務費。
📍新竹喜來登飯店「盛宴自助餐廳」
新竹喜來登大飯店自即日起至9月30日於盛宴自助餐廳推出93軍人節及教師節餐飲優惠，軍、公、教人員於週日至週四晚餐時段用餐，可享2人同行1人免費，等於是美味吃到飽享有「買一送一」優惠；為了即將到來的「世界龍蝦日」，盛宴自助餐廳也於假日午餐及晚餐時段加碼推出「綜合海鮮龍蝦鍋」暢享吃到飽。
📍饗食天堂高雄兩分店
饗賓集團旗下「饗食天堂」限高雄兩間分店，即「高雄夢時代店」及「高雄三多店」，於九月推出限定料理，九月底前平日晚餐及假日午、晚餐，無限量供應「雪蟹腳」，即松葉蟹腳，等於最低只要968元就可爽嗑高檔海鮮。另還有70道海鮮料理，包含刺身、現流中卷、新鮮白蝦和淡菜、清蒸牛蟳、澎湖鮮蚵等高人氣鮮甜料理，饗食天堂餐價平日午餐每人868元、平日晚餐與假日午餐為每人968元、假日晚餐為1068元。此次九月底前平日晚餐及假日午、晚餐都無限量供應「雪蟹腳」，等於每人968元就能雪蟹腳吃到飽。
📍小福利麻辣鍋全台4家分店
饗賓餐旅集團「小福利麻辣鍋」9月開始調整價格，其中，平日午餐時段竟降價100元，9月1日起改為平日午餐每人798元、平日晚餐898元、假日全日則為每人998元。也因此，肉品選項中的無骨牛小排改為僅有平日晚餐與假日限定提供。
餐廳可品嚐到招牌的經典麻辣湯底，搭配頂級肉片，包含熟成和牛極霜、安格斯黑牛、美國Prime霜降、Choice嫩肩牛、Choice肋眼蓋、伊比利豬五花等，另外海鮮則通常有澳洲白玉蝦、特選白蝦、干貝、扇貝等20多種。另有百匯熟食，現捏炙燒握壽司，以及無骨雞腿鹽酥雞、炸蝦天婦羅、十八香小酥肉等，都可無限量取用。
📍義大皇家酒店「星亞自助餐廳」
自即日起至12月底推出「四人同行，一人免費」的優惠活動，於平日的午餐及晚餐期間，四人同行平均每人638元起就可享用到美食吃到飽。餐點匯聚了各式風味料理，像是人氣招牌現沖牛肉湯，以新鮮蔬果食材熬煮，有甜美湯頭；主廚首推肉質厚實肥美又多汁的爐烤牛排，及嚴選各類新鮮海味生魚片也是饕客首選。另有現煮區提供客家粄條、台式陽春麵與義大利麵等麵食等。
📍礁溪長榮鳳凰酒店「桂冠自助餐廳」
九月開始配合即將迎來的中秋節，推出以居酒屋為主題的日本季，可品嚐到一系列經典的日式燒烤，如明太子雞翅、柴魚醬烤魷魚與柚子醬烤牡蠣等，並且精心準備了多款傳統日式甜點，如和果子、銅鑼燒、蕨餅等，在享用美味燒烤的同時，也能品嚐到細膩的日式甜品，還加碼清酒調酒的無限暢飲服務。「桂冠自助餐廳」餐價為早午餐每人880元+10%、晚餐1180元+10%。
📍「50樓Café」自助餐
新北最高「50樓Café」自助餐特邀姊妹餐廳「Asia49亞洲料理及酒廊」印尼籍主廚Indra Kusuma規劃菜單，9月6日至10月31日限時推出「印尼美食錄」，香料仁當牛、沙嗲雞肉串、奶油炸雞、辣炒參峇蝦等最強名菜通通上桌，還有種類豐富、新鮮肥美的手抓海鮮，佐搭印尼特色醬料，滿足味蕾的極致享受！此外，50樓Café現與多間發卡銀行合作，包含遠銀信用卡享有82折。
📍台北遠東香格里拉「遠東Cafe」
即日起至10月3日推出「泰饗曼谷」美食活動，特邀曼谷香格里拉泰式餐廳主廚亞納提(Yanavit)客座，曾為兩位王室公主烹製佳餚並獲高度讚譽的亞納提，帶來多款特色佳餚，包括被評選為全球50大美食的「瑪莎曼羊肉咖哩」、泰王最愛的「泰式酥脆紅尼羅魚」、公主指定的「泰國鮮蝦冬蔭功湯」、夏日清爽開胃的「泰式軟殼蟹柚子沙拉」、還有必嘗的「泰式芒果糯米」、「泰式椰香紅鑽荸薺椰奶湯」等。
活動期間四人同行用餐可獲得抽獎券乙張，有機會入住價值超過萬元的曼谷香格里拉尊榮客房兩晚，遠東Cafe自助餐廳午晚餐每位1,580 +10%元起。
📍台北萬豪酒店「Garden Kitchen」
被譽為台北最美Semi-Buffet的台北萬豪酒店Garden Kitchen，即日起至9月15日推出「海味狂饗 夏日海鮮季」，五大主題吃到飽，期間限定海鮮吧澎湃升級，提供螃蟹、松葉蟹腳、九孔鮑魚、淡菜，以及多款生魚片、甜蝦、酥炸軟殼蟹、烤西班牙巨魷足無限量供應。活動並推出平日週一至週三午間餐期，用餐享４人同行１人免費。餐價依主菜選擇，每人1,390元+10%起。
📍福容大飯店淡水漁人碼頭「田園西餐廳」
即日起到9月30日「田園西餐廳」自助百匯晚餐推出三大螃蟹吃到飽，包含松葉蟹腳、麵包蟹與旭蟹，每人餐價1280元＋10%；另外，9月8日因應淡水漁人碼頭施放煙火秀，推出專屬活動，每人餐價大人1580元＋10%，加贈半隻焗烤龍蝦一份。
📍花蓮福容大飯店「田園咖啡廳」
花蓮福容大飯店自即日起~2024年9月30日止，凡身分證有一個２，到一樓的吃到飽餐廳「田園咖啡廳」享自助晚餐每人只要999元 ，不需再另加服務費，原價1,280元+10%，等於下殺71折，但是中秋節不適用，可以享有松葉蟹、旭蟹、prime等級肋眼牛排吃到飽。
📍台北福華飯店「彩虹座自助餐」
彩虹座推出「和風美饌饗宴」，即日起至9月30日，於週一到週日午餐及晚餐時段供應，平日自助午餐成人每人1,680元起、自助晚餐成人每人1,750元起。
即日起以備受台灣旅客喜愛的日本為主題，由彩虹座自助百匯領銜推出「和風美饌饗宴」，網羅松葉蟹、鰻魚飯、海鮮湯咖哩、烏賊飯、蝦蛄京西燒、札幌什錦海鮮湯咖哩和廣島牡蠣土手鍋等特色食材及菜色，將大海的極鮮滋味美味上桌。
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即日起至2024年9月30日推出期間限定「日韓美食季」，以清爽日式料理及甜辣滋味的韓風美食為主軸，一舉推出多道經典菜色。菜餚包括日本傳統料理「壽喜燒」、「和風鮪魚義大利麵」、「韓式燉牛腩」與夏季養生必嚐的「蔘雞湯」等。而為增添夏日好「食」光，發現西餐廳更於暑假加碼推出戶外BBQ碳烤吃到飽，升級餐檯菜色、加量不加價。發現西餐廳餐價為平日/小假日成人每人1,080元+10%、假日/大假日成人1,280元+10%。現並推出，凡4人同行用餐可享1位免費（費用依低價者計算，需加收原價一成服務費）。
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礁溪寒沐酒店的自助餐廳「MU TABLE」也有新活動，即日起至10月15日推出「沐饗童玩．寶島時光」台菜美食節，餐檯菜色澎湃升級不加價，餐廳特以黑白老照片、電影海報、膠捲等視覺， 打造台灣50至70年代的文化面貌，營造出濃厚的復古氛圍。主廚也精心設計一系列經典台式料理與各地街頭小吃，像是鮮鮑扁魚燒白菜、鹹冬瓜破布子蒸鮮魚、烏梅燒子排、府城蝦捲、蚵仔煎等。
午餐每位880元起+10%，晚餐每位1,380元起+10%，午餐特別開放4小時吃飽吃滿，晚餐加碼享受自助拉霸生啤酒與DIY調酒暢飲，大口喝沁涼又暢快。獨家祭出寒舍生活App會員天天用餐95折，逢週三直接享85折，新會員立即送100元抵用金。
📍漢來海港全台7家分店
旗下有知名吃到飽「漢來海港」等餐廳的漢來美食，為慶祝2022年推出「來美食APP」至今會員突破46萬，且上線2週年，即日起至2024年9月15日，推出下載APP成為新會員，將有好禮大放送，原本的100元電子券之外，還另贈300元電子券，還有漢來海港「平日下午餐4人同行1人免費優惠券」。
📍馬辣集團旗下9品牌共約43家
馬辣集團集結旗下品牌將於9月10日~9月12日，限時3天推出雙重感謝祭，二成人以上同行，提前告知參加「台中鍋烤節全台雙冠王」活動，至集團6品牌包含馬辣、新馬辣、新馬辣Plus、涮樂和牛、熊一燒肉、夯下去，消費指定餐點（例如馬辣需消費「午餐898元、晚餐及假日998元」之餐點，每品牌不同），每桌滿二人贈送「平日四人同行，一人免費招待券」一張。
另外，問鼎、肉之間、狗一下日料居酒屋，則祭出「滿2000送1000」優惠活動，只要單筆消費金額每滿2000元即送「1000元抵用券」(面額500元抵用券二張)，需達每人最低消費1000元。金額越高，贈送券數越多；憑前述優惠券十月份週一至週五非例假日回店消費即可享受優惠，9月約聚餐，10月Double享優惠。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！