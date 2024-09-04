全台71家吃到飽餐廳9月優惠！下殺3折「僅459元」　軍公教買1送1

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▲台北喜來登十二廚自助餐廳於九月份推出雙人以及四人同行優惠，最低86折起能享有松葉蟹腳吃到飽。另9月11日於集團App將可搶得3折券，每人459元。（圖／台北喜來登提供）

▲台北君悅酒店的自助餐廳「凱菲屋」因應飯店週年慶，二至十人同行用餐推出平日75折、假日85折優惠。（圖／台北君悅提供）

▲「寒舍生活APP」慶三歲生日，9月11日下午3點正式開放搶購限量3折券，「探索廚房平日午餐券」只要558元。（示意圖／台北寒舍集團提供）

▲台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳吃到飽，即日起至9月30日，推出只要出示軍人證或教師證，即享用餐8折。（圖／六福萬怡提供）

▲新竹豐邑喜來登飯店的「盛宴自助餐廳」主打海鮮料理，9月的假日午晚餐也將推出海鮮龍蝦鍋吃到飽。（圖／新竹豐邑喜來登提供）

▲不只饗饗、旭集有雪蟹腳，饗食天堂在高雄的兩家分店，也將於9月1日到9月30日，推出雪蟹腳無限量供應。（圖／饗賓集團提供）

▲小福利麻辣鍋除了可以吃鍋涮煮高檔肉品與生猛海鮮，自助餐檯上還有多種熟食可以無限量拿取，而9月1日開始將調整價格，平日午餐與晚餐時段竟降價100元。（圖／饗賓集團提供）

▲義大皇家酒店「星亞自助餐廳」 自即日起至12月底推出「四人同行，一人免費」活動。（圖／義大皇家提供）

▲「桂冠自助餐廳」九月推出以居酒屋為主題的日本季，可品嚐到一系列經典的日式燒烤，如明太子雞翅、柴魚醬烤魷魚等。（圖／礁溪長榮鳳凰酒店提供）

▲50樓Cafe「印尼美食錄」將於9月6日至10月31日登場，享譽國際的印尼名菜通通上桌。（圖／50樓Cafe提供）

▲遠東Cafe「泰饗曼谷」美食活動 四人同行用餐可獲得抽獎券乙張，有機會獲得遠東Cafe自助午餐或晚餐兩客或是價值超過萬元的曼谷香格里拉尊榮客房兩晚。（圖／台北遠東飯店提供）

▲ 台北萬豪酒店Garden Kitchen，即日起至9月15日推出「海味狂饗 夏日海鮮季」，包含松葉蟹腳、九孔鮑魚、甜蝦、軟殼蟹等通通吃到飽，每位1,390元+10%起。（圖／台北萬豪提供）

▲即日起到9月30日「田園西餐廳」自助百匯晚餐推出三大螃蟹吃到飽，包含松葉蟹腳、麵包蟹與旭蟹。（圖／淡水福容提供）

▲花蓮福容大飯店的吃到飽餐廳「田園咖啡廳」，推出身分證有一個２，享自助晚餐只要999元 ，等於下殺71折，可以享有現切的prime等級肋眼牛排、松葉蟹、旭蟹等吃到飽。（圖／花蓮福容飯店提供）

▲台北福華彩虹座推出「和風美饌饗宴」，極鮮吃到飽。（圖／台北福華大飯店提供）

▲墾丁凱撒大飯店「發現西餐廳」 即日起推出期間限定「日韓美食季」。（圖／墾丁凱撒提供）

▲礁溪寒沐酒店的自助餐廳「MU TABLE」也有新活動，即日起至10月15日推出「沐饗童玩．寶島時光」台菜美食節。（圖／礁溪寒沐提供）

▲漢來美食為歡慶「來美食APP」上線2週年，即日起至2024年9月15日，推出下載成為新會員，贈送原本的100元電子券之外，還另贈300元電子券，另有漢來海港「平日下午餐4人同行1人免費優惠券」等。（圖／漢來美食提供）

▲馬辣集團集結旗下品牌將於9月10日~9月12日推出優惠，包含馬辣、新馬辣、新馬辣Plus、涮樂和牛、熊一燒肉、夯下去六品牌，消費指定餐點，每桌滿二人就贈送「平日四人同行，一人免費招待券」一張。（圖／馬辣集團提供）

9月為暑假過後的開學月，歷年來是餐飲業的淡季，全台吃到飽餐廳祭出相當多優惠以吸引顧客。像是不少飯店的Buffet有四人同行一人免費，也有限定軍公教人員，享有買一送一的優惠，甚至寒舍集團更於App推出吃到飽餐廳將有限量的3折券，等於最低每人只要459元。《NOWnews今日新聞》整理全台吃到飽餐廳共27個於9月有推優惠的品牌，全台共有71家餐廳，完整資訊一次看。台北喜來登十二廚自助餐廳，整個九月份推出雙人以及四人同行優惠，最低下殺86折起。除了可吃到「爐烤美國紐約客牛排」外、絕對必吃最經典的「松葉蟹腳吃到飽」，還有而肉食族最愛的烤德國豬腳、碳烤羊排、韓式牛小排等。另外海鮮類則有水煮魚、黑胡椒炒螃蟹、現場炙燒握壽司等。喜歡甜點的民眾更不容錯過現作日式舒芙蕾鬆餅，鬆軟軟的香甜口感。台北喜來登十二廚九月自助餐優惠，平日午餐雙人2,500元+10%、 四人4,800元+10%；平日晚餐雙人2,800元+10%、四人5,400元+10%。另外，寒舍集團歡慶官方APP滿三週年，9月11日下午3點正式開放搶購3折券，459元就能吃到十二廚自助餐廳，限量張數，賣完為止。台北君悅酒店的自助餐廳「凱菲屋」因應飯店週年慶，二至十人同行用餐推出平日75折、假日85折優惠，最低餐價為午餐每成人1,680元+10%，且9月3日起全新推出豪邁海陸大餐，美味囊括爐烤奶油蟹、蜂蜜羊肋排、辣味豬五花、碳烤鮮透抽等佳節風味，加碼再享柏克金生啤酒無限暢飲。寒舍集團歡慶官方APP滿三週年，9月11日下午3點正式開放搶購3折券，寒舍艾美酒店的「探索廚房平日午餐券」只要558元，限量張數，賣完為止，購買前記得先下載「寒舍生活APP」，此外，現在成為新會員再送100元。台北六福萬怡酒店逢9月軍人節與教師節，敘日全日餐廳吃到飽將自即日起至9月30日不分平假日，午餐、晚餐餐期，只要出示軍人證或教師證，即享用餐8折，每張證件最多可8人同享優惠，軍教優惠須另收原價一成服務費。新竹喜來登大飯店自即日起至9月30日於盛宴自助餐廳推出93軍人節及教師節餐飲優惠，軍、公、教人員於週日至週四晚餐時段用餐，可享2人同行1人免費，等於是美味吃到飽享有「買一送一」優惠；為了即將到來的「世界龍蝦日」，盛宴自助餐廳也於假日午餐及晚餐時段加碼推出「綜合海鮮龍蝦鍋」暢享吃到飽。饗賓集團旗下「饗食天堂」限高雄兩間分店，即「高雄夢時代店」及「高雄三多店」，於九月推出限定料理，九月底前平日晚餐及假日午、晚餐，無限量供應「雪蟹腳」，即松葉蟹腳，等於最低只要968元就可爽嗑高檔海鮮。另還有70道海鮮料理，包含刺身、現流中卷、新鮮白蝦和淡菜、清蒸牛蟳、澎湖鮮蚵等高人氣鮮甜料理，饗食天堂餐價平日午餐每人868元、平日晚餐與假日午餐為每人968元、假日晚餐為1068元。此次九月底前平日晚餐及假日午、晚餐都無限量供應「雪蟹腳」，等於每人968元就能雪蟹腳吃到飽。饗賓餐旅集團「小福利麻辣鍋」9月開始調整價格，其中，平日午餐時段竟降價100元，9月1日起改為平日午餐每人798元、平日晚餐898元、假日全日則為每人998元。也因此，肉品選項中的無骨牛小排改為僅有平日晚餐與假日限定提供。餐廳可品嚐到招牌的經典麻辣湯底，搭配頂級肉片，包含熟成和牛極霜、安格斯黑牛、美國Prime霜降、Choice嫩肩牛、Choice肋眼蓋、伊比利豬五花等，另外海鮮則通常有澳洲白玉蝦、特選白蝦、干貝、扇貝等20多種。另有百匯熟食，現捏炙燒握壽司，以及無骨雞腿鹽酥雞、炸蝦天婦羅、十八香小酥肉等，都可無限量取用。自即日起至12月底推出「四人同行，一人免費」的優惠活動，於平日的午餐及晚餐期間，四人同行平均每人638元起就可享用到美食吃到飽。餐點匯聚了各式風味料理，像是人氣招牌現沖牛肉湯，以新鮮蔬果食材熬煮，有甜美湯頭；主廚首推肉質厚實肥美又多汁的爐烤牛排，及嚴選各類新鮮海味生魚片也是饕客首選。另有現煮區提供客家粄條、台式陽春麵與義大利麵等麵食等。九月開始配合即將迎來的中秋節，推出以居酒屋為主題的日本季，可品嚐到一系列經典的日式燒烤，如明太子雞翅、柴魚醬烤魷魚與柚子醬烤牡蠣等，並且精心準備了多款傳統日式甜點，如和果子、銅鑼燒、蕨餅等，在享用美味燒烤的同時，也能品嚐到細膩的日式甜品，。「桂冠自助餐廳」餐價為早午餐每人880元+10%、晚餐1180元+10%。新北最高「50樓Café」自助餐特邀姊妹餐廳「Asia49亞洲料理及酒廊」印尼籍主廚Indra Kusuma規劃菜單，9月6日至10月31日限時推出「印尼美食錄」，香料仁當牛、沙嗲雞肉串、奶油炸雞、辣炒參峇蝦等最強名菜通通上桌，還有種類豐富、新鮮肥美的手抓海鮮，佐搭印尼特色醬料，滿足味蕾的極致享受！此外，50樓Café現與多間發卡銀行合作，包含遠銀信用卡享有82折。即日起至10月3日推出「泰饗曼谷」美食活動，特邀曼谷香格里拉泰式餐廳主廚亞納提(Yanavit)客座，曾為兩位王室公主烹製佳餚並獲高度讚譽的亞納提，帶來多款特色佳餚，包括被評選為全球50大美食的「瑪莎曼羊肉咖哩」、泰王最愛的「泰式酥脆紅尼羅魚」、公主指定的「泰國鮮蝦冬蔭功湯」、夏日清爽開胃的「泰式軟殼蟹柚子沙拉」、還有必嘗的「泰式芒果糯米」、「泰式椰香紅鑽荸薺椰奶湯」等。活動期間四人同行用餐可獲得抽獎券乙張，有機會入住價值超過萬元的曼谷香格里拉尊榮客房兩晚，遠東Cafe自助餐廳午晚餐每位1,580 +10%元起。被譽為台北最美Semi-Buffet的台北萬豪酒店Garden Kitchen，即日起至9月15日推出「海味狂饗 夏日海鮮季」，五大主題吃到飽，期間限定海鮮吧澎湃升級，提供螃蟹、松葉蟹腳、九孔鮑魚、淡菜，以及多款生魚片、甜蝦、酥炸軟殼蟹、烤西班牙巨魷足無限量供應。活動並推出餐價依主菜選擇，每人1,390元+10%起。即日起到9月30日「田園西餐廳」自助百匯晚餐推出三大螃蟹吃到飽，包含松葉蟹腳、麵包蟹與旭蟹，每人餐價1280元＋10%；另外，9月8日因應淡水漁人碼頭施放煙火秀，推出專屬活動，每人餐價大人1580元＋10%，加贈半隻焗烤龍蝦一份。花蓮福容大飯店自即日起~2024年9月30日止，凡身分證有一個２，到一樓的吃到飽餐廳「田園咖啡廳」享自助晚餐每人只要999元 ，不需再另加服務費，原價1,280元+10%，等於下殺71折，但是中秋節不適用，可以享有松葉蟹、旭蟹、prime等級肋眼牛排吃到飽。彩虹座推出「和風美饌饗宴」，即日起至9月30日，於週一到週日午餐及晚餐時段供應，平日自助午餐成人每人1,680元起、自助晚餐成人每人1,750元起。即日起以備受台灣旅客喜愛的日本為主題，由彩虹座自助百匯領銜推出「和風美饌饗宴」，網羅松葉蟹、鰻魚飯、海鮮湯咖哩、烏賊飯、蝦蛄京西燒、札幌什錦海鮮湯咖哩和廣島牡蠣土手鍋等特色食材及菜色，將大海的極鮮滋味美味上桌。即日起至2024年9月30日推出期間限定「日韓美食季」，以清爽日式料理及甜辣滋味的韓風美食為主軸，一舉推出多道經典菜色。菜餚包括日本傳統料理「壽喜燒」、「和風鮪魚義大利麵」、「韓式燉牛腩」與夏季養生必嚐的「蔘雞湯」等。而為增添夏日好「食」光，發現西餐廳更於暑假加碼推出戶外BBQ碳烤吃到飽，升級餐檯菜色、加量不加價。發現西餐廳餐價為平日/小假日成人每人1,080元+10%、假日/大假日成人1,280元+10%。（費用依低價者計算，需加收原價一成服務費）。礁溪寒沐酒店的自助餐廳「MU TABLE」也有新活動，即日起至10月15日推出「沐饗童玩．寶島時光」台菜美食節，餐檯菜色澎湃升級不加價，餐廳特以黑白老照片、電影海報、膠捲等視覺， 打造台灣50至70年代的文化面貌，營造出濃厚的復古氛圍。主廚也精心設計一系列經典台式料理與各地街頭小吃，像是鮮鮑扁魚燒白菜、鹹冬瓜破布子蒸鮮魚、烏梅燒子排、府城蝦捲、蚵仔煎等。午餐每位880元起+10%，晚餐每位1,380元起+10%，午餐特別開放4小時吃飽吃滿，晚餐加碼享受自助拉霸生啤酒與DIY調酒暢飲，大口喝沁涼又暢快。，新會員立即送100元抵用金。旗下有知名吃到飽「漢來海港」等餐廳的漢來美食，為慶祝2022年推出「來美食APP」至今會員突破46萬，且上線2週年，即日起至2024年9月15日，推出下載APP成為新會員，將有好禮大放送，原本的100元電子券之外，還另贈300元電子券，還有漢來海港「平日下午餐4人同行1人免費優惠券」。馬辣集團集結旗下品牌將於9月10日~9月12日，限時3天推出雙重感謝祭，二成人以上同行，提前告知參加「台中鍋烤節全台雙冠王」活動，至集團6品牌包含馬辣、新馬辣、新馬辣Plus、涮樂和牛、熊一燒肉、夯下去，消費指定餐點（例如馬辣需消費「午餐898元、晚餐及假日998元」之餐點，每品牌不同）每桌滿二人贈送「平日四人同行，一人免費招待券」一張。另外，問鼎、肉之間、狗一下日料居酒屋，則祭出「滿2000送1000」優惠活動，只要單筆消費金額每滿2000元即送「1000元抵用券」(面額500元抵用券二張)，需達每人最低消費1000元。金額越高，贈送券數越多；憑前述優惠券十月份週一至週五非例假日回店消費即可享受優惠，9月約聚餐，10月Double享優惠。