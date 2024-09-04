柯文哲捲京華城案　徐巧芯超酸：北檢辦案加油！不要只參考鏡週刊

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民眾黨主席柯文哲涉京華城案，2日才獲無保請回，但檢方昨已提出抗告，預計今（4）日開庭，雙方將再上演大鬥法。國民黨立委徐巧芯受訪時直言，請北檢不要因為過去亂辦案，現在喪失辦案能力，更狠酸「北檢辦案不要只靠《鏡週刊》，不要看到網路寫什麼新聞就傳人，參考一下桃檢怎麼辦案。」徐巧芯今早到松山機場，準備搭機參加黨團總召傅崐萁母親劉滿蘭老太太的告別式，被問及柯文哲司法案，徐巧芯先是砲轟《鏡週刊》配合北檢亂寫也不是第一天，北檢自己辦不出案，故技重施，跟《鏡週刊》一搭一唱。徐巧芯直指，這種做法先前就曾誣陷過她，有報導稱，大姑劉向婕說徐巧芯說的很多都不是事實，結果她把卷宗調出後，原意是新聞報導不是事實，代表《鏡週刊》亂寫一通。徐巧芯批，如果特定媒體要跟檢調沆瀣一氣，毀人名節，這事情太糟糕。她坦言，她對京華城案、木可案、政治獻金案都有很深疑慮，並沒有認為柯文哲一定沒問題，但請北檢不要因為過去「經常亂辦案」，所以喪失辦案能力。徐巧芯舉例，2024選舉有個汙衊她的賄選案，就是壽麵爭議，現在被告是國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，能想像嗎？不告她，不告里長，去告完全無關的黃呂錦茹，就是想讓這案子飄掉，「北檢辦案不要只靠鏡週刊，不要看到網路寫什麼新聞就傳人，參考一下桃檢怎麼辦案，北檢加油囉！」。徐巧芯也重申，最大問題是京華城的圖利案以及是否有收賄，「金流在哪裡，這才是最關鍵的」。