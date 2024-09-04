山本由伸第2場復健賽2局失2分、飆速155公里　重返大聯盟最後測試

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洛杉磯道奇隊日籍強投山本由伸今（4）日進行小聯盟第二場復健賽，這是他在傷後復出大聯盟前的最後測試，儘管山本由伸首局遭遇亂流失掉2分，沒有達到球團當初預設先發3局的目標，並吞下本季3A首敗，但此戰山本最快球速飆到155公里，整體恢復狀態佳，最快有望於10日重回大聯盟。山本由伸在小聯盟第二場復健賽，與上次登板相比間隔5天。此戰開賽就面臨危機，儘管先是投出四壞保送後，接著被扛出二壘安打，形成無人出局二、三壘有人，太空人靠著高飛犧牲打及滾地球攻下2分，不過山本由伸穩住陣腳，用招牌曲球拿下三振，成功化解危機。第2局山本由伸先投出四壞保送，但這次沒有造成傷害，他連抓3個出局數，投出2次三振，完成今日投球任務。本場復健賽是山本由伸自6月中受傷以來第二次實戰登板，當時他先發對戰皇家僅投2局便因傷退場，隨後被診斷出右肩旋轉肌損傷。山本由伸順利完成第二場復健賽，最快球速來到155公里，他表示：「能夠順利投完兩局的感覺很好，第二局的感覺比第一局更好，從實戰中得到了很多收穫，但還是希望能進一步找回面對打者的感覺。」道奇總教練Dave Roberts透露，這場比賽計劃讓山本投3局，如果他順利完成這一階段的任務，下一次登板很可能就是在大聯盟的投手丘，這也是山本復出前的「最終測試」，如果依照計畫，山本最快於9月10日將重返大聯盟。去年山本由伸簽下12年3.25億美元投手史上最大合約，如願披上道奇戰袍，與同胞大谷翔平攜手奮戰。本季山本由伸14場出賽，戰績6勝2敗、防禦率2.92，主投74局送出84次三振。