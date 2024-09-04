賴清德批中無視領土被俄侵占！俄回嗆「狗吠」　白委：應謹言慎行

我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德日前在接受媒體專訪時，提到中國若關心領土完整，就應尋求收回清朝割讓給俄羅斯的土地，而非企圖併吞台灣。對此，俄羅斯外交部重砲回應，強調支持一中原則，並警告台灣當局不要代表北京發言。由於賴清德的姓氏與俄語中的「犬隻吠叫」發音相似，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃嘲諷表示，受美國人煽動、主張「分裂主義」的「賴」可以肆意「吠叫」，但不會給台灣民眾帶來任何好處。綠營立委則是贊同賴清德的領土發言，不過民眾黨立委則呼籲在對外關係上應該更謹言慎行。民進黨立委王定宇指出，賴清德點出這個真相，中國的窘迫不知如何回應，甚至也不願意讓中國自己人民了解，中國犧牲百倍以上台灣面積的領土給俄羅斯，卻處處刁難一個從頭到尾都不是中國領土的台灣，所謂何來？王定宇說，所以戳破了中國的謊言以及中國的野心，很多國際學者專家都提出，賴清德這種以真相回應中共的虛假，以真相回應中國的野心，是一個非常好的回應方式。民眾黨立委林憶君表示，日前賴清德表示，中國企圖拿下台灣並非為了所謂的「領土完整」，否則為何不收回當年被俄羅斯侵佔的領土？賴清德做為國家領導人，在對外關係上應該更謹言慎行，不應說出鼓吹戰爭的言論，呼籲賴清德應該花更多心思促進台灣與區域民主國家的連結