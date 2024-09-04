菲律賓華裔前市長涉洗錢潛逃出境　印尼落網

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（中央社馬尼拉4日綜合外電報導）菲律賓司法部今天透過聲明表示，遭控與中國犯罪集團勾結、逃亡在外的菲國前華裔女市長郭華萍今天在印尼落網。路透社報導，又名艾莉絲．郭（Alice Guo）的郭華萍因拒絕出席相關聽證會調查，已遭到菲國參議院通緝。她否認這些指控，堅稱自己是在菲律賓出生的公民，卻面臨「惡意指控」。菲律賓司法部透過聲明表示：「這樣的事態發展已經得到移民局的證實，確認郭女士目前正被印尼警方拘留在警察總部。」菲國司法部表示，郭華萍昨天深夜接近午夜時在印尼雅加達唐格朗（Tangerang）落網。包括菲律賓反洗錢委員會（Anti-Money Laundering Council, AMLC）在內的菲律賓執法機構上個月聯合向司法部對郭華萍和另外35人提出多項洗錢指控。反洗錢委員會表示，郭華萍與她的共謀者遭控對超過1億披索（約新台幣6342萬元）的犯罪活動所得進行洗錢。郭華萍的律師大衛（Stephen David）並未立刻回應媒體的置評請求。郭華萍原為丹轆省（Tarlac）班班市（Bamban）市長，目前已遭撤職。這個菲律賓反犯罪機構表示，她7月先是持菲國護照前往馬來西亞和新加坡，8月再前往印尼。馬尼拉當局今年3月在班班市突襲搜索一間賭場，破獲詐騙犯罪行為，當局指稱犯案基地是在郭華萍持有部分產權土地上蓋的一座設施，隨後參議院於5月對她展開調查。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1130904