大谷翔平重返天使球場！登場響起如雷歡呼　球迷感嘆：終於回來了

大谷翔平重返天使球場！洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，今（4）日出賽面對前東家洛杉磯天使，作為首名打者站上打擊區時，眾多現場球迷起立鼓掌。同時，天使更貼心的在大螢幕上秀出，大谷翔平為天使隊效力時，所寫下的多項紀錄，球迷、網友們也紛紛留言感嘆：「大谷終於回來了。」
大谷回歸球迷超感動 敲安上壘引爆全場
事實上，這並非大谷翔平首次回到天使隊主場，3月熱身賽時，道奇就曾作客天使，當時上場就獲得熱烈歡呼，且大谷翔平還摘下頭盔向全場球迷致意。不過今（4）日是首次在正式的例行賽交手老東家，更具紀念意義。
為了歡迎大谷翔平回歸，天使球場在巨型螢幕上秀出了他身穿天使隊球衣的照片，並列出大谷翔平在天使隊時期，曾拿下2021年、2023年美聯最有價值球員（MVP），以及2018年美國聯盟新人王等成就。本場比賽的第2個打席，大谷翔平在一壘有人時，敲出適時的三壘安打，送回追平分，瞬間也引爆現場觀眾的歡呼聲，當下宛如置身道奇隊主場。
對於這感動的一幕，網友和球迷紛紛感嘆寫道：「熟悉的轉播畫面、熟悉的球場」、「看到大谷重新回到天使主場，令人很感動」、「雖然沒有儀式，但已經足夠感人」、「歡迎回來！天使球場真的很適合大谷」、「我差點要哭了」等。
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事實上，這並非大谷翔平首次回到天使隊主場，3月熱身賽時，道奇就曾作客天使，當時上場就獲得熱烈歡呼，且大谷翔平還摘下頭盔向全場球迷致意。不過今（4）日是首次在正式的例行賽交手老東家，更具紀念意義。
為了歡迎大谷翔平回歸，天使球場在巨型螢幕上秀出了他身穿天使隊球衣的照片，並列出大谷翔平在天使隊時期，曾拿下2021年、2023年美聯最有價值球員（MVP），以及2018年美國聯盟新人王等成就。本場比賽的第2個打席，大谷翔平在一壘有人時，敲出適時的三壘安打，送回追平分，瞬間也引爆現場觀眾的歡呼聲，當下宛如置身道奇隊主場。
對於這感動的一幕，網友和球迷紛紛感嘆寫道：「熟悉的轉播畫面、熟悉的球場」、「看到大谷重新回到天使主場，令人很感動」、「雖然沒有儀式，但已經足夠感人」、「歡迎回來！天使球場真的很適合大谷」、「我差點要哭了」等。