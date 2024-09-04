大谷翔平首度返天使球場！巨型螢幕歡迎超感動　美媒曝原本零動作

大谷翔平重返天使球場！登場響起如雷歡呼　球迷感嘆：終於回來了

記者林之越/綜合報導

▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，出賽面對前東家洛杉磯天使，獲得球迷熱烈歡迎，敲安上壘後更是全場響起掌聲，場面相當感人。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，出賽面對前東家洛杉磯天使，獲得球迷熱烈歡迎，敲安上壘後更是全場響起掌聲，場面相當感人。（圖／美聯社／達志影像）
大谷翔平重返天使球場！洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，今（4）日出賽面對前東家洛杉磯天使，作為首名打者站上打擊區時，眾多現場球迷起立鼓掌。同時，天使更貼心的在大螢幕上秀出，大谷翔平為天使隊效力時，所寫下的多項紀錄，球迷、網友們也紛紛留言感嘆：「大谷終於回來了。」

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大谷回歸球迷超感動　敲安上壘引爆全場　

事實上，這並非大谷翔平首次回到天使隊主場，3月熱身賽時，道奇就曾作客天使，當時上場就獲得熱烈歡呼，且大谷翔平還摘下頭盔向全場球迷致意。不過今（4）日是首次在正式的例行賽交手老東家，更具紀念意義。

為了歡迎大谷翔平回歸，天使球場在巨型螢幕上秀出了他身穿天使隊球衣的照片，並列出大谷翔平在天使隊時期，曾拿下2021年、2023年美聯最有價值球員（MVP），以及2018年美國聯盟新人王等成就。本場比賽的第2個打席，大谷翔平在一壘有人時，敲出適時的三壘安打，送回追平分，瞬間也引爆現場觀眾的歡呼聲，當下宛如置身道奇隊主場。

對於這感動的一幕，網友和球迷紛紛感嘆寫道：「熟悉的轉播畫面、熟悉的球場」、「看到大谷重新回到天使主場，令人很感動」、「雖然沒有儀式，但已經足夠感人」、「歡迎回來！天使球場真的很適合大谷」、「我差點要哭了」等

▲日籍球星大谷翔平今（3）日面對響尾蛇隊跑出3次盜壘成功，個人本季已累計46盜，也幫助道奇最終以11：6贏球。而道奇下場比賽將前往天使主場踢館，賽後大谷則被美媒詢問到一連串關於當時效力於天使的問題。（圖／美聯社／達志影像）
▲日籍球星大谷翔平今（3）日面對響尾蛇隊跑出3次盜壘成功，個人本季已累計46盜，也幫助道奇最終以11：6贏球。而道奇下場比賽將前往天使主場踢館，賽後大谷則被美媒詢問到一連串關於當時效力於天使的問題。（圖／美聯社／達志影像）
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▲為了歡迎大谷翔平回歸，天使球場在巨型螢幕上秀出了他身穿天使隊球衣的照片，並列出大谷翔平在天使隊時期，曾拿下2021年、2023年美聯最有價值球員（MVP），以及2018年美國聯盟新人王等成就。（圖／翻攝自社群平台 X）

▲洛杉磯道奇隊今日作客洛杉磯天使，大谷翔平回歸老東家首戰，延長10局被故意四壞保送，隨後Mookie Betts擊出三分砲奠定勝基，終場道奇以6:2擊敗天使。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇隊今日作客洛杉磯天使，大谷翔平回歸老東家首戰，延長10局被故意四壞保送，隨後Mookie Betts擊出三分砲奠定勝基，終場道奇以6:2擊敗天使。（圖／美聯社／達志影像）

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