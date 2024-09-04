買房M型化！專家揭「這類型」房子超尷尬　逾4成買新房都不到30歲

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲各屋齡新增住宅貸款情形。（圖／樂屋網提供）

▲各屋齡申貸3年內新屋情形。（圖／樂屋網提供）

買房屋齡出現Ｍ型化趨勢，不是要最舊的，就是要最新的！房屋搜尋平台「樂屋網」統計聯徵中心全台新增房貸資料，發現屋齡未滿3年的新屋貸款占比最高，但其次就是屋齡30年以上的老屋，中間屋齡的房子就尷尬了。此外，進一步分析也可見到，買3年以下新屋有超過4成都是不到30歲的年輕人。統計聯徵中心2022年第一季到2024年第一季的住宅貸款資料，發現屋齡3年內新屋占比最高，達35.31%，其次是屋齡30年以上的房屋，達23.06%，兩者合計逼近6成；對比過去2019年至2021年統計的狀況更發現，屋齡3年內新屋，跟屋齡30年以上的老屋，申貸的比例都是明顯提高，呈現購屋貸款屋齡M型化的趨勢。進一步分析買新屋的年齡層，發現每個年齡層申貸新屋的占比都在增加，以2021年第一季至2024年第四季，相比2019年至2021年的狀況，會發現每個族群大約增加了4到5個百分點不等，其中仍以20-29歲的年輕族群最偏好新屋，但值得一提的是，30-39歲的族群申貸新屋的比例，也從過去的34.9％增加至40％，是增加最多的一個族群。樂屋網調研中心經理洪安怡指出，對於換屋族群而言，通常都是以小換大，或是以老換新，自然會偏好新屋；若是首購族群，頭款不足的可能會傾向購買預售屋，預算充足的，也可能會選擇新成屋，種種因素都會讓未滿3年的新屋，購買比例不斷攀升。至於屋齡30年以上的老屋，洪安怡也說，老屋價格較為親民，而且不少老屋坐落在市區精華地段，周遭生活機能較好，再加上公設比較低，有機會用比較低的預算，入住到比較大的空間，對於訴求特定生活圈，或很在意地段的買方而言，有都更效益加持的老屋，自然會是優先選項，因此老屋的佔比雖然不比新屋增加得那麼多，但也持續增長中。洪安怡表示，新屋跟老屋的客群不同，但都很明確，因此各自有擁護者，反觀中間屋齡就會略顯尷尬，價位優勢也不明顯，有些區域的10年中古屋，甚至價格跟3年新屋差不多，買方就可能偏好屋齡新一點的房子，至少將來轉手時，屋齡還不會太舊，賣相仍佳，轉手性也會比較好一點。