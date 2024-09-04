賴清德一句話掀開中俄邊境爭議！中國2023年新版地圖已悄悄吃豆腐

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▲中俄邊境黑瞎子島，又稱為大烏蘇里島，原為中國治理西邊，但在去年中國標準地圖全數劃為中國己有。（圖／翻攝自Ｘ）

總統賴清德近日接受電視專訪談及中國侵略台灣的目的，不是為了領土完整性，而是為了成為世界霸權，賴清德以「璦琿條約」為例，質疑中國為何不去向俄羅斯討回領土？此話一出，引發全球媒體關注，俄羅斯外交部更罕見回應，甚至以「吠叫」來形容賴清德。但事實上，中國在去年發布的2023年新版中國地圖，已悄悄先吃了俄羅斯領土豆腐。賴清德日前接受電視主持人張雅琴「雅琴看世界」訪問，質疑中國對所謂維護領土完整的立場，當場吐槽中國，強調如果中國是為了領土完整，為什麼不拿回璦琿條約失去的那些土地？現在是俄羅斯最弱的時候，中國現在就可以跟俄羅斯要，很顯然地，不是因為領土的關係才侵略台灣，而是想成為世界霸權，打破既有世界規則和秩序。這段談話引發各國媒體關注，俄羅斯外交部發出聲明回應，聲稱俄中2國在2001年7月16日所簽訂的《睦鄰友好合作條約》之中，明定相互放棄對對方的任何領土要求，已解決邊界問題，並用「吠叫」來形容賴清德，稱「中華人民共和國政府是中國唯一合法政府，台灣當局領導人無權代表北京發表任何聲明」。中國方面對此至今沒有公開回應，但事實上，中國自然資源部在去年發布的2023年版標準地圖，就已悄悄吃了俄羅斯豆腐。在這版的中國地圖中，一貫將台灣納入，還包含南海諸島以及印中邊界上存有爭議的阿魯納查省（Arunachal Pradesh）和阿克賽欽地區（Aksai Chin），值得注意的是，位於黑龍江與烏蘇里江交會處的黑瞎子島（Bolshoy Ussuriysky Island，又稱大烏蘇里島），也全被納入中國領土中。事實上，黑瞎子島爭議自1929年前蘇聯時期就已開始，中共建立政權後一度曾向蘇聯索要未果，中俄2004年重新勘定國界並簽協議，談妥黑瞎子島一分為二，以西歸還中國，另一半仍歸屬俄羅斯，但在去年中國新版地圖全部化為己有。