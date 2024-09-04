名家論壇》黎榮章／大數據分析卓榮泰內閣就職百日聲量表現

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▲卓榮泰內閣成員：網路聲量趨勢圖。（圖／QuickseeK提供）

▲卓榮泰內閣成員：網路聲量排行榜。（圖／QuickseeK提供）

▲卓榮泰內閣：網路聲量與好感度。（圖／QuickseeK提供）

卓內閣520就任，到827已滿100天。在就職當天，卓榮泰宣示未來內閣首重「五打七安」，要打擊黑、金、槍、毒、詐，保障治安、食安、道安、工安、校安、居安，以及資安，守護安定公義的社會，如今內閣就職滿100天，外界也關心施政成效如何。透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察卓榮泰內閣上任以來的網路聲量，3個月下來，內閣聲量有多個聲量高峰，包括6月初行政立法部門為了國會職權修法交鋒，6月7日政院正式提出覆議，引來在野黨砲轟，當天卓內閣的網路聲量有2.7萬則。6月19日立院表決覆議案前日，青鳥行動支持者無畏場外大雨在立院外集結，當天聲量也有2.5萬則。國會職權修法攻防告一段落後，立院總質詢如常展開，7月2日卓榮泰在總質詢被問到台灣未來電力規劃，卓掛保證稱「在2030以前有很充分的準備」，也讓卓內閣當日討論度衝上高點，達到1.6萬則。立院7月中旬休會後，卓內閣有一段時間網路聲量回落，到了8月19日，網路驚爆時任交通部長的李孟諺有10年婚外情，李孟諺當日火速請辭，內閣的桃色爭議事件，一舉讓網路聲量衝高，單日達2.2萬則。總體而言，卓榮泰內閣的網路聲量高峰話題，多來自於立院攻防，而較與當初就職所宣示的施政重點無關。比較卓榮泰個別內閣成員的網路聲量，聲量最高的前十名依序是國防部長顧立雄10.2萬則、經濟部長郭智輝7.5萬則、交通部長李孟諺5.7萬則、外交部長林佳龍4.3萬則、海委會主委管碧玲2.4萬則、內政部長劉世芳1.8萬則、法務部長鄭銘謙1.5萬則、衛福部長邱泰源1.3萬則、通傳會主委陳耀祥1.1萬則、文化部長李遠1.0萬則。進一步分析幾位高聲量閣員的網路熱門話題，顧立雄上任以來啟動多項改革，包括取消刺槍術，實戰化演練等，引發討論，而顧過去在立委、金管會主委任內的作為，也偶爾會搭上時事成為話題，因而成為聲量最高的閣員。郭智輝身為經濟部長，但絕大多數的熱門討論都跟供電、能源政策有關，林佳龍近來在網路上受關注的話題，並非其外交表現，而是他過去擔任立委時曾提出的國會改革修法，近來又被提出來討論，成為為在野黨的攻擊點。管碧玲的網路熱門話題，都與最近頻傳的近海邊防議題有關，包括陸男闖淡水河、澎湖漁船大進滿88號遭扣事件等。劉世芳的熱門話題則較為多樣性，因為內政部業務包山包海，從颱風救災到防詐騙，劉世芳都被點名。各民調機構對賴政府的就職百日民調大概介於4到5之間，而網友對內閣團隊地好感度又是如何？透過大數據分析可見，卓內閣的好感度0.69，仇恨值不算太高，就跟卓榮泰在總質詢的答詢風格一樣，不慍不火。然而值得注意的事情是，從前述無論是內閣團隊的網路趨勢高峰點，或是各別高聲量的內閣首長的熱門話題分析來看，卓內閣主動創造的議題比較少，主要聲量都來自被動討論，例如政壇重大議題的攻防、被立委點名攻擊等。朝小野大的賴政府執政至今，算是一路驚險但沒出大包，立法院第二會期很快又要開議，政治攻防又要開始升溫，從數據聲量顯示，卓內閣上任以來，已顯露出議題設定、引領輿情方面的能力有限；事實上，這也不只是卓內閣的問題，而是賴清德團隊從競選期間就一直面臨的困境。面對馬上就要開始的立院新會期、持續升溫中的2026選舉討論，賴卓團隊必須多下點功夫，思考施政如何讓人民「有感」，若長期無感、存在感低，甚至不斷被動挨打，人民對其的好感度與信賴度必定是扣分。●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com