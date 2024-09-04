柯文哲無保請回提抗告！館長揚言｢堵北檢｣　蔣萬安說話了

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲在台北市長任內爆發京華城重大弊案，台北地檢署認定柯文哲涉犯貪污治罪條例違背職務收賄及圖利等罪，向法院聲請羈押禁見，台北地方法院1日則裁定無保請回，北檢昨日向高等法院提抗告。大力挺柯的網紅「館長」陳之漢宣稱，如果北檢敢再押柯文哲，他絕對會號召十倍、百倍人去堵北檢門口。對此，台北市長蔣萬安今（4）日回應表示，他有要求警察局根據蒐集的情資以及實際的狀況調整勤務的部署，而且要預先做好完整的規劃。蔣萬安今日主持台北市政府颱風整備會議，會前並接受聯訪。媒體詢問工務局長黃一平他曾經在中華工程擔任董事長特助，後來又在柯市府擔任都發局長，後來又出現這個自創20%的容積獎勵的爭議?議員質疑有瓜田李下的嫌疑?蔣萬安回應表示，黃一平之前也有對外說明很多程序是發生在他到職以前，他就任之後也都有申請自請迴避，一切都還是要秉於事實來評論，但最重要這個案件已經進入了司法調查階段，市府一貫的態度就是配合檢調的偵辦，也希望能夠儘快的還原事實、釐清真相、毋枉毋縱。媒體詢問市議員鍾小平指出，因為參事劉秀玲因拒絕放寛容積率，所以被柯文哲秋後算帳調職？蔣萬安說，因爲司法都在偵辦當中，所以就配合檢調的偵辦，希望能夠儘快的還原事實、毋枉毋縱。媒體追問「館長」現在有號召，如果柯文哲再被收押，他要號召10倍、百倍的人來圍堵北檢，是否會增加人力？蔣萬安說，他有要求警察局，根據蒐集的情資以及實際的狀況調整勤務的部署，而且要預先做好完整的規劃，最重要，一切都還是以秩序和安全爲優先的考量。