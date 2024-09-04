京華城案被列關鍵共犯！邵琇珮請回限制住居　蔣萬安：已調整職務

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民眾黨主席柯文哲在台北市長任內爆發京華城重大弊案，台北地檢署認定柯文哲涉犯貪污治罪條例違背職務收賄及圖利等罪，向法院聲請羈押禁見，台北地方法院1日則裁定無保請回。2日檢方將台北市都委會執秘邵琇珮列為關鍵共犯，以被告身分約談她到案，隨後移送北檢複訊。檢方在3日凌晨訊後請回，並且限制出境出海及住居。對此，台北市長蔣萬安今（4）日表示，已先調整邵琇珮的職務。柯文哲昨日受訪時則替邵琇珮講公道話，「不要馬後砲，如果一個公文這麼多人簽字，到最後不能把責任推給某個人，哪有這樣的？公文上面有多少人簽字」。蔣萬安今日主持台北市政府颱風整備會議，會前並接受聯訪。媒體詢問現在邵琇珮好像壓力很大，還請假一週，那會先讓她調職或有什麼樣的處理？蔣萬安強調，目前就是配合檢調偵辦、還原事實，但在相關情勢完整釐清前，昨天他已經先將邵琇珮調整職務，接下來希望司法偵辦釐清各項事實，秉持勿枉勿縱態度。針對外界關心京華城園區是否停工？蔣萬安回應說，司法階段市府全力配合，但最重要的是，一切依法辦理，一旦起訴，判刑確定就會依法處理，「我們會密切關注案件發展，事實到哪處理到哪，我已經要求都發局針對各種狀況研擬各項應變方案。」