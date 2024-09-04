走鐘獎入圍名單曝！呱吉自爆愛看這類型謎片　與「他」有相同癖好

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▲呱吉（左1）透露自己與中指通有交流，雙方共通點都是很愛看第三性的A片。（圖／走鐘獎Walk Bell John Awards YouTube頻道）

▲「第6屆走鐘獎」頒獎典禮即將於10月26日晚間6點登場，今年首次開放亞洲地區創作者報名。（圖／走鐘獎 Walk Bell John Awards臉書）

YouTuber界盛事、一年一度的「走鐘獎」去年面臨300萬資金缺口危機，先前傳出今年恐將停辦，好在後續資金及場地紛紛到位，創辦人「呱吉」（邱威傑）也在昨（3）日於YouTube上直播曝光「第６屆走鐘獎入圍名單」。其中公布到「可以色色獎」時，呱吉自爆自己與入圍者，知名AV產業YouTuber「中指通」有「相同性癖」，令直播來賓Nanako與阿拉斯震驚不已，直呼：「這可以說嗎？」呱吉昨日於YouTube上直播公布「第６屆走鐘獎入圍名單」，其中獎項「可以色色獎」由薔薔（林嘉凌）、Joeman、中指通等人入圍。呱吉在直播過程中透露自己私底下與中指通有交流，雙方共通點都是很愛看「第三性A片」，他也指出中指通不願做相關影片，因怕觀眾不買單，呱吉更鬆口：「不然其實我們看超多的。」此外，呱吉還爆料除了他們２個，知名媒體人「人渣文本小周」也很愛看，更透露小周其實追蹤許多推特的色情偽娘帳號。一旁的Nanako與阿拉斯聽完後連忙驚訝喊道：「他有同意你這樣講嗎？」直呼消息太勁爆，場面一度十分失控。2024年「第6屆走鐘獎」頒獎典禮即將於10月26日晚間6點登場，目前還沒有公布確切典禮地點。這次共有29個獎項，除了評審評分獎項外，還開放觀眾票選的3個獎項，包含「潛力新星獎」、「年度個人創作者」及「年度團體創作者」。而今年也首度開放亞洲其他地區的網路影音創作者加入投稿，期待擴大創作者之間的交流。