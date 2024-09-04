70歲「羽球阿公」參加香港公開賽！曾2局只拿1分　志在參加引熱議

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超級500系列香港公開賽籤表產生，男單資格賽名單上有一位特別的球員，來自英格蘭的70歲「羽球阿公」Raymond Webster將出戰，過去他以超高齡出賽，就引起了不少的討論，外界對此評價也很兩極。不過他的參加，也讓香港賽整體的討論度熱度有所增溫。Raymond Webster是羽球界的「傳奇」人物，目前他男單世界排名877名，混雙則是589名，純粹志在參加。之前他參加過2023年海洛羽球公開賽男雙賽事，與James Jolly搭檔，兩局只拿8分；今年的德國羽球公開賽他和David Li搭檔，兩局總共只拿「1分」，基本上無法對抗這種等級的比賽。Webster很早就引起外界討論，之前在北國公開賽時，就有人疑問：「這麼老的球員為何能夠參加那場比賽的？」大多數世界羽聯錦標賽都是開放報名的，任何人都可以參加，不過必須要排名足夠高，才會被納入抽籤中。大多數備選名單上的人並不會花費大量金錢去參加一場他們沒有太多機會的比賽，所以當有些取得資格的球員選擇退賽時，就有機會能夠參賽。像是這次巴黎奧運後，許多頂尖選手想要休息一陣子，各國羽協也有計畫進行一些改組和換血，許多雙打搭檔和單打球員不參加，因此Webster這樣的球員就會有一些機會。看到這次Webster再次出現在世界羽聯巡迴賽的參賽名單上，引起球迷在網路上討論，大多數人給予他鼓勵和支持：「每個人都有權利享受運動帶來的快樂」、「快樂羽毛」、「又是英格蘭老登啊」；但也有人認為這毫無意義，「這大爺三十年來未嚐一勝」、「沒什麼意思，浪費資源」。