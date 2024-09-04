挨轟淪柯黑賺錢　小牛嗆狂草本月通告費全捐「我沒柯P缺錢」

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台北市前市長柯文哲因京華城遭檢廉調查，日前法官裁定無保請回，民眾黨定調為政治迫害，更有不少小草出征前幕僚柯昱安淪柯黑上通告賺錢，對此柯昱安今（4）日宣布，這個月通告費扣稅後，將全數捐給周思齊球芽基金，嗆狂草「我沒有柯文哲這麼缺錢！」民眾黨內定調黨主席柯文哲京華城案為政治追殺，小草們也紛紛出征側翼、名嘴與前幕僚，柯昱安首當其衝挨轟淪柯黑賺錢。對此柯昱安表示，8月公司發爐，推掉所有電視政論節目通告，依舊被狂草無差別出征，看到這些雜草三不五時整天洗這種廢文，看起來自己還是繼續講比較實在。柯昱安也宣布，這個月的通告收入，扣完所得稅，會通通捐給周思齊的球芽基金，讓更多小朋友有資源打棒球，更嗆自己沒有柯文哲這麼缺錢，月底將一併貼捐款單，「絕對比一次澄清記者會更透明」。