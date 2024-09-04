高價騙炮女高中生　射後不理下場GG了

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台中市曾姓男子透過交友程式「Heymandi」認識1名17歲女高中生，稱以每8天16萬元要求包養對方，遭拒後提議可以每單次5千元進行性交易，引誘女生答應約炮。但雙方完事後，曾男子卻以忘記帶錢為由，沒有如約支付款項，曾男佯稱隔天會加碼為2萬元付款，但隔日卻封鎖女生，女生憤而向台中市第三警分局報案。男子「騙炮」未成年少女的行為，被法官依「引誘及以詐術使少年為有對價之性交罪」判處1年6月徒刑。判決書指出，民國112年12月25日曾姓被告使用交友程式「Heymandi」認識17歲女生，雙方展開對話後，曾男獲悉女生缺錢，開價每8天16萬元來包養她，甚至誇口之前曾經「包過3個，都是固定的，前3個也都是學生」，但女生無法接受發生性關係而拒絕，曾男便改提議為單次援交，每次5,000元，最終誘得女生同意。某日傍晚曾男駕車載女生前往春天汽車旅館發生關係，曾男完事後竟假裝忘記帶錢，當時為了安撫女生，他訛稱將該次援交金額提升到2萬新台幣，約定翌日當面付錢。然而隔日女生依約到約定地點等候，但曾男未有現身，甚至將她封鎖了。女生知道自己遇到騙炮，憤怒地向台中市警三分局報案，警方循線逮捕曾男法辦。台中地院審理，曾男承認和女生進行性交易，但曾男辯稱因不滿女生服務，所以才拒絕付款。辯方律師更辯稱，女生在在交友軟體「Heymandi」之暱稱為「急需」，足見女生本具有從事性交易之意願。法官經審理後認為，即使曾男不滿意單次性交易，應該立即反映和重新討論交易款項，但他假裝提高金額，而且未有依約付錢，甚至封鎖女生，益證曾男顯無付款之真意，主觀上確有對女生詐欺之犯意，且有施用詐術之犯行。法官也不相信是女生主動提出賣淫，根據2人的對話記錄，女生先是拒絕性交易和猶豫，是被告不斷慫恿並提出價錢引誘，女生才促成交易，裁定被告利用女生入世未深和有金錢需求，引誘女生進行性交易，之後沒有付款，「引誘及以詐術使少年為有對價之性交罪」成立，判處曾男有期徒刑1年6月。