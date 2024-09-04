四叉貓網路、政壇兩棲生物！意外「被出櫃」　當兵慘遇區別對待

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▲網紅四叉貓劉宇曾在韓國瑜造勢場都會到現場數椅子，被號稱椅子精算師。（圖／翻攝劉宇臉書）

柯文哲涉弊風波尚未平息，就傳出一名身為小草的黃姓男子墜樓身亡，引起社會高度關注，生前到北檢聲援柯文哲時，曾與網紅「四叉貓」（劉宇）發生的衝突瞬間成為熱議話題。四叉貓也於3日深夜直播時認為自己同為受害者。現年43歲的四叉貓長期活躍於網路、關注社運，不僅是政論節目常客，還時常爆料名人內幕八卦，可謂活躍於網路與政壇的兩棲生物。四叉貓本名劉宇席，從13歲就開始上BBS，20歲就成為網路遊戲《天堂》高手，曾依靠發表無數遊戲攻略竄紅，2012年起開始擔任八卦板版主，連續8年都當選，由於四叉貓勤於管理，也對性向相當公開，四叉貓開始關注社運，在太陽花學運、香港占領中環等大事件發生時到現場發文，更開始參與反同婚宗教團體的集會，在現場敷面膜、直播，還會一起合唱聖歌，逐漸走向一名性別平權者，他也多次參加各大政治造勢活動，計算椅子數量來估算參與的人數，因而被封「椅子精算師」，斬獲媒體大批關注。然而，四叉貓也並非從小就懂得為自我發聲，由於兒時開始講話聲音就比較陰柔，四叉貓常被同學欺負、笑他「太娘」，當長大到小學五年級，別人開始喜歡隔壁班女生時，他發現自己喜歡的是隔壁班男生，才逐漸意識自己和他人的不同，更曾天真地想像可能到青春期後，自己會愈來愈Man。結果，隨著年齡增長，四叉貓愈來愈確定自身性向，也開始與同性交往，不過出櫃這件事仍是無法與家庭開口的秘密，直到大學時期某任男友來家裡，看完同志色情雜誌沒收好，媽媽進入房間後才讓他意外「被出櫃」，雙方冷戰數月。由於當年接納同志的風氣不盛行，四叉貓入伍當兵時，也恰好發生「海陸空同志轟趴」新聞，讓營區長官十分緊張，並詢問新兵「軍營裡有誰是同志？」豈料有人則爆出四叉貓的性向，讓他受到差別待遇，要求四叉貓需要聯繫父母，以後放假時要由家長親自接送，以免去跑趴。事發後，他在電話裡告訴母親「你不來接我，我就永遠不能放假了。」媽媽聽聞立刻直奔營區，闖到指揮官門口痛斥對方，後來，這項管制措施再也沒被實行過，兩人也和好如初，不過在四叉貓退伍後，母親就意外亡故。