大S闢謠「沒索賠18億」喊告　網友嘆：又被前夫消費真倒霉

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▲張蘭（中）律師稱大S（左）認為麻六記有今天最大的功勞都是取決於自己。（圖／大S、張蘭微博）

▲大S沉默一天透過工作室發聲澄清，表示會對造謠者提告。（圖／大S 微博）

▲大S和汪小菲離婚多年卻多次被汪小菲母子攻擊，網友感到心疼。（圖／大S臉書）

大S和汪小菲已經離婚三年，都已經有了新的另一半，雙方糾葛卻不曾停過，2日汪小菲母親張蘭的律師在抖音上發布一則影片，指出大S向汪小菲方索取4億人民幣（18億台幣）的賠償，對此大S今（4）日透過工作室打破沉默，嚴正聲明「純屬謠言」。張蘭的律師在影片中宣稱先前大S和汪小菲的刑事訴訟雙方均未現身，而是由雙方的代理律師代理出庭，透露大S向汪小菲索賠18億台幣，還主張這個索賠數字的依據，是從汪小菲母子成立的「麻六記」從設立到如今所產生的銷售數字而得來。他表示大S認為麻六記有今天最大的功勞都是取決於她，因為有她的流量，才有了麻六記現在的銷量。消息一出讓大S又受到了批評聲浪，沉默了一天後，今天早上透過工作室在微博上PO出截圖，上頭打上了一個大大的「假」字，並強調將會對該造謠者採取法律措施，進行維權。有網友留言力挺大S，支持她用法律來回擊，也有許多人感嘆：「這對母子為了賣東西到底要消費大S到何時」、「連離婚了都不得安寧」、「攤上這樣的前夫真的倒了八輩子的霉。」