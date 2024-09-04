大谷翔平首度返天使球場！巨型螢幕歡迎超感動　美媒曝原本零動作

影／新火球男問世！天使新秀飆169.8公里直球　刷新本季最速紀錄

記者林之越/綜合報導

▲洛杉磯天使隊23歲新秀投手Ben Joyce，在9局上登板，飆出1顆時速105.5英里（約169.8公里）的火球，寫下大聯盟本季最速紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯天使隊23歲新秀投手Ben Joyce，在9局上登板，飆出1顆時速105.5英里（約169.8公里）的火球，寫下大聯盟本季最速紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
新火球男問世！洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平回歸天使球場，成為今（4）日各家媒體報導焦點，但比賽9局上，天使隊23歲新秀投手Ben Joyce，搶走了部分屬於大谷翔平的風采。因為Ben Joyce在面對最後一名打者Tommy Edman時，飆出了1顆時速高達105.5英里（約169.8公里）的超速火球，不僅寫下大聯盟本季最速紀錄，同時也是歷史上有紀錄的第3快火球

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大幅刷新個人紀錄　僅次元祖火球男

Ben Joyce在本場比賽9局上登板，只用了7顆球，就解決道奇前2名強打者Teoscar Hernandez、Will Smith，當中最快球速已經來到104.4英里（約160公里）。面對最後1個出局數，Ben Joyce放開身手，在搶下2個好球後，飆出1顆寫紀錄的105.5英里（約169.8公里）內角直球，讓Tommy Edman最終遭到三振

根據大聯盟官網報導，這顆火球是本賽季的最速球，也是自使用Statcast追蹤球速以來的史上第3快。前2名紀錄保持人，不讓人意外的就是「元祖火球男」Aroldis Chapman，曾經飆出105.8英里、105.7英里的火球，分別榮登排行榜上的第1、2名。

Ben Joyce先前曾在本賽季飆出2次時速104.8英里（約168.6公里），是個人的最佳紀錄，此次飆出時速近170公里的火球，也大幅刷新個人紀錄。Ben Joyce進入大聯盟後，就以中繼定位出賽，今年是第2個賽季，主投34.2局，飆出33次三振，防禦率為高水準的2.08。

▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，出賽面對前東家洛杉磯天使，獲得球迷熱烈歡迎，敲安上壘後更是全場響起掌聲，場面相當感人。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，出賽面對前東家洛杉磯天使，獲得球迷熱烈歡迎，敲安上壘後更是全場響起掌聲，場面相當感人。（圖／美聯社／達志影像）


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