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好市多爆亂象！2女「換標籤省20元」遭抓包　會員怒了：別敗人品

記者潘毅／綜合報導

▲美式賣場「好市多」因為能買到大份量又高CP值的商品，因此吸引了大量的辦卡會員。（示意圖／NOWnews資料照）
▲美式賣場「好市多」因為能買到大份量又高CP值的商品，因此吸引了大量的辦卡會員。（示意圖／NOWnews資料照）
美式賣場「好市多」因為能買到大份量又高CP值的商品，因此吸引了大量的辦卡會員。不過昨（3）日有顧客目睹，兩名女子正上演標籤偷天換日的行為，讓他氣憤通知工作人員制止，完整過程也引發大批會員的怒火，痛批簡直「敗人品」。

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一位顧客在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，自己昨（3）日下午5點在好市多新莊店購物時，竟在肉品區目睹兩位「人模人樣」女生，要買冷凍豬五花厚切燒烤2盒1組，結果不但抽換盒，「誇張的是還撕標價貼更換貼」。

▲好市多黑五單日限定特價品「空運新鮮大西洋鮭魚」。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲好市多生鮮區域的魚類、肉品都因為重量不同，所以標價也有差異。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
當事人看完相當傻眼，因為每一盒肉品的重量不同，價格自然有差異性，這樣的行為會害到後面的消費者買到與價格不符的肉量，因此也讓他決定當下立刻通知工作人員制止那兩位女子，「原來不到20元的新臺幣（價差），可以比人的道德心還有價值」。

不少會員看完過程後，也紛紛痛批：「違法當自己在聰明，這種不抓，以後更得寸進尺」、「別敗人品，價差也沒多少吧⋯為了這種小事留案底很笨」、「假設他們這類人已經執行了無數次，那不知情的我們不就是有可能拿到重量和金額不對的，會不會之前常常有人拿回家秤不一樣重，有可能這些人在搞鬼」、「請讓他們滾出好市多，還我們會員優良的shopping環境」。

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