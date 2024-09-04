中秋到47高樓烤海鮮趴！每人1隻龍蝦+鮮蚵吃到飽　加660生啤暢飲

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▲手抓海鮮桶包含每人可享一隻波士頓龍蝦，以及大白蝦、紐西蘭淡菜、澎湖中卷與鮑魚等海鮮。（圖／SEA TO SKY提供）

▲SEA TO SKY的中秋海鮮趴還將提供月餅與調酒。（圖／SEA TO SKY提供）

▲雲品酒店將在9月14日至9月17日晚餐時段，於丹彤戶外區舉辦「中秋烤肉BAR」。（圖／雲品酒店提供）

今年中秋不想辛苦準備食材又想大嗑海鮮與烤肉，可考慮SEA TO SKY，將於9月13日至9月17日共5天，於47樓秘境酒吧舉辦高空海鮮派對，一邊坐擁台北101及信義區璀璨夜景，還能大嗑美式手抓海鮮桶，裡頭包含每人獨享一尾龍蝦，還有無限量供應的現烤東石鮮蚵和多款時蔬，每人餐價2680元含中秋限定調酒與手工月餅，另加660元享有啤酒喝到飽。雲品酒店也將於9月14日至9月17日晚餐時段，於丹彤戶外區舉辦「中秋烤肉BAR」。位在微風信義百貨47樓的SEA TO SKY，9月13日至9月17日共五天舉辦高空海鮮派對，每人可享一隻波士頓龍蝦，以及大白蝦、紐西蘭淡菜、澎湖中卷與鮑魚等，搭配玉米、青花菜和馬鈴薯，淋上主廚特製的美式辣醬，使用大量蔬菜燉煮成濃稠湯底，加入肯瓊醬和Old bay香料再拌入奶油與Tabasco，吃起來過癮帶勁。另有產地直送東石鮮蚵吃到飽，直火炭烤肥美多汁，提供檸檬、水果莎莎等四款風味任挑選，搭配多種烤時蔬，有玉米筍、馬鈴薯、筊白筍、甜椒、櫛瓜等皆為無限量供應。現場還會提供手工月餅與限定調酒，每人可選擇一組調酒與月餅，並可加價660元享用生啤酒暢飲方案。雲品溫泉酒店則是將於9月14至9月17日推出應景的「賞月啜中秋」及「中秋烤肉BAR」活動。「賞月啜中秋」邀請住客消夜時段至半露天的雲月舫，欣賞皎潔的中秋月色，搭配限定的月光特調，一次點用兩杯還能夠旋轉月亮轉盤，有機會免費再續杯。另外晚餐時段有丹彤戶外區的「中秋烤肉BAR」，選用鮮美甘甜的蔬果及海陸生鮮食材，特別安排具有原民特色的烤大豬饗宴，吃得到各式串燒烤物、烤大豬／羊，芥末椒鹽雞腿、孜然羊肉串等。9月15至9月17日以中秋節為主題，規劃出互動式解謎遊戲，在雲品依照線索尋找月亮，順利闖關者即有機會抽中雲品經典山景房平日住宿券乙張。