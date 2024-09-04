中秋節「今年一堆人突不烤肉了」！眾揭真實敗筆：全部被它拖下水

中秋到47高樓烤海鮮趴！每人1隻龍蝦+鮮蚵吃到飽　加660生啤暢飲

記者葉盛耀/綜合報導

▲SEA TO SKY將於9月13日至9月17日於47樓秘境酒吧舉辦高空海鮮派對，賞高樓美景還能大嗑美式手抓海鮮桶與無限量供應的現烤東石鮮蚵和時蔬，每人2680元。（圖／SEA TO SKY提供）
▲SEA TO SKY將於9月13日至9月17日於47樓秘境酒吧舉辦高空海鮮派對，賞高樓美景還能大嗑美式手抓海鮮桶與無限量供應的現烤東石鮮蚵和時蔬，每人2680元。（圖／SEA TO SKY提供）
今年中秋不想辛苦準備食材又想大嗑海鮮與烤肉，可考慮SEA TO SKY，將於9月13日至9月17日共5天，於47樓秘境酒吧舉辦高空海鮮派對，一邊坐擁台北101及信義區璀璨夜景，還能大嗑美式手抓海鮮桶，裡頭包含每人獨享一尾龍蝦，還有無限量供應的現烤東石鮮蚵和多款時蔬，每人餐價2680元含中秋限定調酒與手工月餅，另加660元享有啤酒喝到飽。雲品酒店也將於9月14日至9月17日晚餐時段，於丹彤戶外區舉辦「中秋烤肉BAR」。

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位在微風信義百貨47樓的SEA TO SKY，9月13日至9月17日共五天舉辦高空海鮮派對，每人可享一隻波士頓龍蝦，以及大白蝦、紐西蘭淡菜、澎湖中卷與鮑魚等，搭配玉米、青花菜和馬鈴薯，淋上主廚特製的美式辣醬，使用大量蔬菜燉煮成濃稠湯底，加入肯瓊醬和Old bay香料再拌入奶油與Tabasco，吃起來過癮帶勁。
 

▲手抓海鮮桶包含每人可享一隻波士頓龍蝦，以及大白蝦、紐西蘭淡菜、澎湖中卷與鮑魚等海鮮。（圖／SEA TO SKY提供）
▲手抓海鮮桶包含每人可享一隻波士頓龍蝦，以及大白蝦、紐西蘭淡菜、澎湖中卷與鮑魚等海鮮。（圖／SEA TO SKY提供）
另有產地直送東石鮮蚵吃到飽，直火炭烤肥美多汁，提供檸檬、水果莎莎等四款風味任挑選，搭配多種烤時蔬，有玉米筍、馬鈴薯、筊白筍、甜椒、櫛瓜等皆為無限量供應。現場還會提供手工月餅與限定調酒，每人可選擇一組調酒與月餅，並可加價660元享用生啤酒暢飲方案。

▲SEA TO SKY的中秋海鮮趴還將提供月餅與調酒。（圖／SEA TO SKY提供）
▲SEA TO SKY的中秋海鮮趴還將提供月餅與調酒。（圖／SEA TO SKY提供）
雲品溫泉酒店則是將於9月14至9月17日推出應景的「賞月啜中秋」及「中秋烤肉BAR」活動。「賞月啜中秋」邀請住客消夜時段至半露天的雲月舫，欣賞皎潔的中秋月色，搭配限定的月光特調，一次點用兩杯還能夠旋轉月亮轉盤，有機會免費再續杯。

另外晚餐時段有丹彤戶外區的「中秋烤肉BAR」，選用鮮美甘甜的蔬果及海陸生鮮食材，特別安排具有原民特色的烤大豬饗宴，吃得到各式串燒烤物、烤大豬／羊，芥末椒鹽雞腿、孜然羊肉串等。9月15至9月17日以中秋節為主題，規劃出互動式解謎遊戲，在雲品依照線索尋找月亮，順利闖關者即有機會抽中雲品經典山景房平日住宿券乙張。

▲雲品酒店將在9月14日至9月17日晚餐時段，於丹彤戶外區舉辦「中秋烤肉BAR」。（圖／雲品酒店提供）
▲雲品酒店將在9月14日至9月17日晚餐時段，於丹彤戶外區舉辦「中秋烤肉BAR」。（圖／雲品酒店提供）
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