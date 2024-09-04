味全龍董秉軒因生涯規劃任意引退　9/17大巨蛋主場舉辦粉絲見面會

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中職味全龍球團今（4）日下午宣布，外野手董秉軒因個人生涯規劃，向球團提出任意引退請求。經過與球團的深入懇談後，球團對董秉軒的決定予以祝福，並公開感謝他過去4年來對球隊的付出，祝福他在未來的職涯規劃上能一切順利。味全龍球團表示，董秉軒自加入以來展現出努力認真的態度，球團對此予以高度肯定與讚賞。味全龍將於9月17日大巨蛋主場賽前，特別邀請董秉軒與隊友呂偉晟一同與球迷見面，味全球團將於官方社群平台後續公布活動的詳細內容。董秉軒經紀人回應：「尊重秉軒的決定，未來他也可能朝健身、棒球教學等方面領域邁進，或期待未來跟哥哥有一些合作，也請球迷朋友繼續支持他，感謝大家。」董秉軒在2020年參加中職選秀會，為味全龍第10指名，2021年首次升上一軍，但過去兩年大多在二軍，今年一軍僅有3場出賽，生涯在一軍出賽68場，留下44支安打、5支全壘打、21分打點，打擊三圍.220/.282/.355。綽號別稱：餅乾、董神出生日期：1998年01月09日（26歲）身高體重：186公分 84公斤投打習慣：右投左打守備位置：一壘手、三壘手、外野手出生地點：中華民國臺灣省宜蘭縣大同鄉寒溪部落所屬族裔：泰雅族最高學歷：中國文化大學職棒選秀：2019年中華職棒季中選秀會落選2020年中華職棒季中選秀會味全龍隊第十指名裁判資格：中華棒協Ｃ級棒球裁判（108年桃園市C級棒球裁判講習會合格）親屬關係：董柏霖（藝名：柏霖PoLin，歌手、舞者）的胞弟、董子浩的堂弟、董子恩的堂哥，另與董子威、俞亞俊、俞柏睿具親戚關係