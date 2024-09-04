這個校長巨好笑！東海張國恩迎新跳迷因神曲晚安大小姐　新生嗨炸

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創作神曲《晚安大小姐》的南韓搞笑雙人組「ASMRZ」即將來台演出，昨晚東海大學新生之夜先上演熱身版。校長張國恩帶領一級主管大跳流行迷因神曲，一起在台上「呀咧呀咧」，西裝筆挺的眾人扭腰擺臀，張國恩努力燦笑，手勢看起來卻像示範洗臉，笑壞滿場新生，直稱「這個校長巨好笑」！去年東海大學新生之夜，張國恩Cosplay成童話故事角色，啟動開幕儀式，今年他穿著有白色滾邊的「執事裝」上台，眾人覺得有點熟悉，還沒會意過來，他突然拿著麥克風說「要開學了，如果還不收心的話，我們就要跳舞啦！」此時舞台響起迷音神曲《晚安大小姐》的音樂，張國恩和眾主管們卻把所謂魔性舞蹈跳得像廣場舞，新生們看著大螢幕中校長像在示範洗臉，忍不住放聲大笑，張國恩卻樂在其中，舞罷還不忘討個尖叫聲。由南韓搞笑雙人組「ASMRZ」所創作的《晚安大小姐》，MV已有超過千萬的點擊率，洗腦的旋律、簡單易學的舞蹈動作，讓不少明星爭相模仿爆紅，網友也接力創作各種版本，近日傳出他們將在9月初首度訪台，參加北流的音樂節活動，台灣粉絲們嗨翻，也成為年輕人熱門話題。校方透露，新生之夜由高年級學生發想，當時有學生問張國恩，願不願意和他們一起跳《晚安大小姐》？張國恩還不清楚這是什麼歌，聽完說明欣然接受，還拉著其他一級主管一起練舞。雖然練習時眾人肢體不太協調、不時同手同腳，卻覺得甘之如飴，因為「還好不是叫我們跳要老命的16蹲」，學生們看老師們學習意願這麼強，還加碼教他們《三振舞》。