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《全明星》男星跑外送曝月收好羨慕！他到海邊險被「水鬼」抓交替

記者李欣容／台北報導

▲毛祁生（左起）、張家陞、朴靖恆、徐瑋澤今（4）日出席BL劇《獨佔接班人》開鏡媒體茶敘，張家陞曾參加《全明星運動會4》展露頭角，在這之前他曾靠跑外送維持生計。（圖／LINE TV提供）
▲毛祁生（左起）、張家陞、朴靖恆、徐瑋澤今（4）日出席BL劇《獨佔接班人》開鏡媒體茶敘，張家陞曾參加《全明星運動會4》展露頭角，在這之前他曾靠跑外送維持生計。（圖／LINE TV提供）
毛祁生、張家陞、朴靖恆、徐瑋澤今（4）日出席BL劇《獨佔接班人》開鏡媒體茶敘，其中張家陞和徐瑋澤曾經參加《全明星運動會4》展露頭角，張家陞坦言，在還沒有知名度的時候，曾經兼差跑外送，一個月有3萬收入。

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實境節目打開知名度　張家陞跑外送月收3萬

張家陞和徐瑋澤因為曾經參加《全明星運動會4》人氣飆漲，張家陞坦言在節目前本來想放棄這條路，當時是邊跑外送邊試鏡廣告，但因為沒有人教他，都是自己摸索，也不算跑得很勤，一個月平均還有3萬收入，後來是因為節目才開始接到業配、廣告，收入變好，戲約也變多。

徐瑋澤坦言，參加節目對他而言的效益是認識更多人，還有深刻的回憶，過去他也在咖啡廳打工，外送也做過，但身為路痴，他笑說找路的時間實在太久，還不如打兩份工，今年一月他剛服完12天的兵役，「我原本是要找正職，身邊的同梯們都有工作，我也不想再這麼不穩定，就考慮很多，結果剛好遇到試鏡機會就來了。」由於自己是單親家庭，知道媽媽工作辛苦，即便生活難過，也不願開口跟媽媽拿錢，一個月靠3千元度日。

▲《獨佔接班人》朴靖恆（左）與 徐瑋澤組成「圖章CP」。（圖／LINE TV提供）
▲《獨佔接班人》朴靖恆（左）與 徐瑋澤組成「圖章CP」。（圖／LINE TV提供）
約過夜培養感情　朴靖恆卻突溺水

4人在上表演課前有先約去石碇玩兩天一夜，毛祁生自認比較悶騷，但那趟旅行中，他們一起到溪邊，裸著上身共坐在一顆大石頭上，暢談心事才真的打開心房，徐瑋澤爆料朴靖恆水性不佳，在過程中看到他吃水，3人都嚇到，毛祁生說，「我以為他在演，結果是真的。」

不過毛祁生其實才是真的水性不好，有次鬼月他去海邊，退潮的時候突然退很快，結果他看到水裡很多灰色的手把他抓住，後來是他的朋友把他抓上來。張家陞曾經在高中時救過快溺水的學弟，結果自己衰了好幾個月還很常出車禍。

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