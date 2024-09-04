特企／全球人壽導入專業課程　培訓「海豹部隊」服務高資產客戶

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有鑑於台灣面臨老年化與少子化問題，如何規劃資產傳承已成為高資產客戶的重大課題，全球人壽特別遴選高潛能業務員組成「海豹部隊」，並舉辦「高資產客戶開發及經營」課程，導入專業培訓與實務資源，聚焦高資產客戶的經營。這項培育計畫自2019年實施起，今年已邁入第六年，不僅成員的績效優異，更榮獲保險卓越獎金質獎的肯定。全球人壽為著重培育「高產能」業務菁英，遴選出高潛能業務員組成「海豹部隊」，並精心培訓，今年分別於台北及台南各舉辦一場「高資產客戶開發及經營」課程，本次共171位業務員共同參與。透過「傳承百寶箱」課程，以視覺化及結構化方式，學習「繼承系統表」，並以時事個案，開創更多的話題與商機。另外，當客戶面臨資產傳承或稅務問題時，業務員可掌握實務具體的解決方案，以協助客戶做好妥善規劃，達到學以致用的功效，並實踐全球人壽「因為愛 責任在」的品牌理念。全球人壽直營通路業務長暨資深副總經理鄭中安表示，壽險市場近年因為法令變更、商品調整與客戶喜好改變，面臨很大的變化，尤其高資產客戶的經營變得更不容易。「海豹部隊」成軍已邁入第六年，希望提供業務菁英一個不斷充實成長、了解如何經營高資產客戶的平台，同時要讓學員在面對壽險市場環境變化時，業績始終維持高效且穩定。鄭中安還提到，這回課程更跳脫法律及稅務的角度，帶給學員新思維，搭配下半年的商品策略，期許業務菁英除滿足高資產客戶的財富規劃需求之外，也能壯大自身的壽險事業。全球人壽重視人才培育，持續推動各項人才養成與訓練計畫，除針對開發高資產客群的「海豹部隊」培訓，更為各職級主管職能量身訂製豐富的訓練課程，包括活潑且充實的「新秀成長營」訓練活動、「業務講師授課技巧研習班」、以及「業務主管增員研習營」等專案課程，提供最多元化的訓練資源，成為業務夥伴最堅強的後盾，不但有效率且無後顧之憂地發展組織與培養服務接班人。全球人壽與業務夥伴攜手壯大壽險事業，打造最專業、堅實、強大的業務團隊，並提供保戶最貼心、暖心的服務。